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Вокалист SAXON — о решении JUDAS PRIEST выступать квартетом



В рамках недавней беседы с вокалистом Biff'ом Byford'ом у него спросили, знает ли он о решении JUDAS PRIEST выступать как квартет, на что он ответил:



«Да, это немного странно. Я в курсе. Я говорил об этом с Andy. Но да, немного странно, что они решили выступать в формате четырёх человек. Это немного странное решение. Я не очень понимаю его; я не очень понимаю мотивы, стоящие за ним. Очевидно, что если вы играете достаточно долго, группа звучит как состоящая из пяти человек. Richie — отличный гитарист. Смотреть на сцену и не видеть двух гитаристов для меня немного странно. Мы ведь уже делали это. Когда-то в прошлом Paul [Quinn] давал концерты — не недавно, но в 80-х — без Graham'а [Oliver'а], второго гитариста. Мы делали это, но это не совсем то же самое.



Да, это немного странно. Очевидно, что это их решение -— это их группа — так что вы не можете подвергать сомнению их мотивы. Но я думаю, что это немного странно. Я не ожидал этого — если можно так выразиться. Это немного неожиданно. Я к тому, что самое время было сделать это, когда К. К. ушёл; это было бы самое подходящее время для такого шага. И потом, Энди в группе уже четыре года, не так ли? Это немного странно, я считаю».



Когда ведущий предположил, что решение PRIEST может быть связано с каким-то конфликтом в расписании, Byford ответил:



«Я не думаю, что это так. Я не думаю, что это связано с участием Andy; по-моему, Andy [продюсирует] следующий альбом [PRIEST]. Так что я не могу этого понять. Это просто решение, которое они приняли. Я не знаю... Честно говоря, у меня нет никакой информации на этот счёт».







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