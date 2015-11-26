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Judas Priest

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3 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST попытаются войти в ЗСРнР

3 фев 2022 : 		 Лидер SAXON: «Может, JUDAS PRIEST были пьяны?»

1 фев 2022 : 		 Rob Halford — о первом концерте JUDAS PRIEST, который он увидел

27 янв 2022 : 		 K. K. DOWNING рассказал, как он придумал идею с двумя гитаристами в JUDAS PRIEST

26 янв 2022 : 		 Вокалист SAXON — о решении JUDAS PRIEST выступать квартетом

17 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST передумали?

14 янв 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

11 янв 2022 : 		 ANDY SNEAP разочарован, но принимает решение JUDAS PRIEST

10 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST станут квартетом

6 янв 2022 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о неудачных решениях JUDAS PRIEST

7 дек 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается на гитаре

3 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сказал, что GLENN TIPTON участвует в работе над новым альбомом

26 ноя 2021 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST

24 ноя 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST верит, что именно таким составом встретит конец

22 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Мы всегда знали, что Rob — гей»

18 ноя 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья

18 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья гитариста

15 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Следующий альбом будет со своим индивидуальным характером»

8 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлениях в своём возрасте

5 ноя 2021 : 		 Новая книга о JUDAS PRIEST выйдет зимой

4 ноя 2021 : 		 JUDAS PRIEST запустили 'Guide To Heavy Metal'

26 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST желает поправиться гитаристу JUDAS PRIEST

26 окт 2021 : 		 Трейлер бокс-сета JUDAS PRIEST

19 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST — об альбоме 2018 года

18 окт 2021 : 		 Вскрытие от JUDAS PRIEST

17 окт 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Я не спешу с мемуарами»
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Лидер SAXON: «Может, JUDAS PRIEST были пьяны?»



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Biff Byford в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" вновь коснулся странного заявления JUDAS PRIEST о том, что они планируют выступать квартетом, и предположил, почему такое могло случиться:

«Я не знаю. Может быть, они выпили. Я не знаю. Может быть, у них была вечеринка в гостиной, и кто-то сказал: "Эй, а это неплохо звучит с одной гитарой". Иногда так бывает. Один парень говорит что-то такое. Может быть, там был какой-то звукорежиссёр, который сказал: "Ты это слышал?"

Я не знаю, почему они такое придумали. Я подумал, что это немного дико, когда услышал эти новости. Я подумал: "Правда?" [Смеётся]. Это просто бред. Это всё равно что THIN LIZZY с одним гитаристом. Это невозможно».

SAXON



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