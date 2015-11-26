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Лидер SAXON: «Может, JUDAS PRIEST были пьяны?»



Biff Byford в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" вновь коснулся странного заявления JUDAS PRIEST о том, что они планируют выступать квартетом, и предположил, почему такое могло случиться:



«Я не знаю. Может быть, они выпили. Я не знаю. Может быть, у них была вечеринка в гостиной, и кто-то сказал: "Эй, а это неплохо звучит с одной гитарой". Иногда так бывает. Один парень говорит что-то такое. Может быть, там был какой-то звукорежиссёр, который сказал: "Ты это слышал?"



Я не знаю, почему они такое придумали. Я подумал, что это немного дико, когда услышал эти новости. Я подумал: "Правда?" [Смеётся]. Это просто бред. Это всё равно что THIN LIZZY с одним гитаристом. Это невозможно».







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