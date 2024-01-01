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*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 35
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*SEPULTURA открыла тур 16
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 14
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Judas Priest

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9 мар 2024 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

8 мар 2024 : 		 Новый альбом JUDAS PRIEST доступен для прослушивания

6 мар 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Металл сохраняет молодость»

6 мар 2024 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST рад, что K.K. DOWNING занимается музыкой

3 мар 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о новом альбоме: «Я стремился к стилю Рэнди Роудса»

29 фев 2024 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

27 фев 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST о работе над новым альбомом: «Всё было иначе»

26 фев 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о любимом треке из нового альбома

24 фев 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть определённые песни, которые мы обязаны сыграть перед своими фанатами»

23 фев 2024 : 		 Новая песня JUDAS PRIEST

21 фев 2024 : 		 ROB HALFORD: «JUDAS PRIEST — это нечто большее, чем один член»

16 фев 2024 : 		 ROB HALFORD о новой песне JUDAS PRIEST: «Она снесёт вам крышу»

14 фев 2024 : 		 Сколько еще осталось JUDAS PRIEST?

12 фев 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о новом альбоме: «Это образ группы, которая существует уже более полувека»

7 фев 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST 1990 года

6 фев 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Надо быть очень острожным вырезая и вставляя»

5 фев 2024 : 		 SCOTT TRAVIS исполнил JUDAS PRIEST и AC/DC

2 фев 2024 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

27 янв 2024 : 		 GLENN TIPTON работал над новым альбомом JUDAS PRIEST

20 янв 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что на новом альбоме не будет баллад

19 янв 2024 : 		 Новая песня JUDAS PRIEST

9 янв 2024 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

9 янв 2024 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST отпраздновал 40-летие альбома "Defenders Of The Faith"

26 дек 2023 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST отыграл с трибьют-группой AC/DC

20 дек 2023 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал худший альбом группы

17 дек 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о магии живых концертов
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|||| 9 мар 2024

Новое видео JUDAS PRIEST



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"Invincible Shield", новое видео группы JUDAS PRIEST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Invincible Shield", выпущенного восьмого мая:

01. Panic Attack
02. The Serpent And The King
03. Invincible Shield
04. Devil In Disguise
05. Gates Of Hell
06. Crown Of Horns
07. As God Is My Witness
08. Trial By Fire
09. Escape From Reality
10. Sons Of Thunder
11. Giants In The Sky

Deluxe edition bonus tracks:

12. Fight Of Your Life
13. Vicious Circle
14. The Lodger

JUDAS PRIEST Debut Official Music Video For




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