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*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 234
*Умер Эдди Ван Хален 42
*CARMINE APPICE: METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую му... 31
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 27
*Новая песня AC/DC 18
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Judas Priest

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18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка JUDAS PRIEST

15 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об операции на спине

11 окт 2020 : 		 Трейлер к новой книге JUDAS PRIEST

10 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Ощущение, что пандемия длится годами»

8 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале

4 окт 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD назвал песню JUDAS PRIEST, которую он хотел бы исполнить с Леди Гагой

1 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»

28 сен 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn справляется отлично!»

26 сен 2020 : 		 JUDAS PRIEST готовят материал для нового альбома

8 сен 2020 : 		 Первая официальная книга JUDAS PRIEST

11 авг 2020 : 		 GEORGE LYNCH о гитаристе JUDAS PRIEST: «Хорошо, что он с нами!»

3 июл 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У нас есть куча песен» для следующего студийного альбома

1 июл 2020 : 		 Нынешний гитарист JUDAS PRIEST хотел бы встретиться с бывшим

16 июн 2020 : 		 K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»

15 июн 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома

11 июн 2020 : 		 JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!»

15 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2021 год

13 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Рад, что бывший вернулся!»

10 май 2020 : 		 Будут ли JUDAS PRIEST делать стримы?

10 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST будут работать над новым альбомом с продюсерами "Firepower"

4 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Люблю играть в маленьких залах!»

24 апр 2020 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают перенос тура

24 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в "Riff Lords"

20 апр 2020 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

18 апр 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST
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|||| сегодня

Выходит фигурка JUDAS PRIEST



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В честь 50-летия группы JUDAS PRIEST, ReAction Figure World выпустили фигурку "металл-бога"!

JUDAS PRIEST вЂ“ Super7 ROB HALFORD ReAction Figure Announced



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


18 окт 2020, 20:18		Блин, все эти закосы пот kenner кал, конечно, но лучше хуйни от фанко


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