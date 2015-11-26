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Вокалист JUDAS PRIEST : «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»



В рамках недавней беседы с NME ROB HALFORD ответил на вопрос о том, разочарован ли он тем, что PRIEST всё еще не включены в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Я всегда восхищался подобным. Зал славы рок-н-ролла ничем не отличается от других учреждений, которые у них есть в Америке, таких, где чествуют футболистов, хоккеистов и других знаковых людей, и всегда некоторые будут жаловаться, что один игрок заслуживает того, чтобы быть там раньше другого. Эмоции всегда зашкаливают, когда раздают эти номинации. Но я всегда поддерживал это, но только из-за тех, рядом с кем мы там могли бы быть.



Я считаю, что если и есть какая-то металл-группа, которая заслуживает того, чтобы быть в Зале славы рок-н-ролла, то это PRIEST. И помимо этого, там должно быть больше металла, потому что его недостаточно».







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