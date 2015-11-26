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Judas Priest

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1 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»

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16 июн 2020 : 		 K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»

15 июн 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома

11 июн 2020 : 		 JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!»

15 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2021 год

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10 май 2020 : 		 Будут ли JUDAS PRIEST делать стримы?

10 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST будут работать над новым альбомом с продюсерами "Firepower"

4 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Люблю играть в маленьких залах!»

24 апр 2020 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают перенос тура

24 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в "Riff Lords"

20 апр 2020 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

18 апр 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

17 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST хвалит службу здравоохранения

6 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Исполнять песни "Ripper'a" — почему бы и нет?»

1 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мойте руки!»

30 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Сидите по домам!»

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Вокалист JUDAS PRIEST: «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»



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В рамках недавней беседы с NME ROB HALFORD ответил на вопрос о том, разочарован ли он тем, что PRIEST всё еще не включены в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Я всегда восхищался подобным. Зал славы рок-н-ролла ничем не отличается от других учреждений, которые у них есть в Америке, таких, где чествуют футболистов, хоккеистов и других знаковых людей, и всегда некоторые будут жаловаться, что один игрок заслуживает того, чтобы быть там раньше другого. Эмоции всегда зашкаливают, когда раздают эти номинации. Но я всегда поддерживал это, но только из-за тех, рядом с кем мы там могли бы быть.

Я считаю, что если и есть какая-то металл-группа, которая заслуживает того, чтобы быть в Зале славы рок-н-ролла, то это PRIEST. И помимо этого, там должно быть больше металла, потому что его недостаточно».

ROB HALFORD:



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