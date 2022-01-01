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*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 16
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
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Judas Priest

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Гитаристу JUDAS PRIEST сделали ещё одну операцию



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Richie Faulkner рассказал, что перенёс ещё одну операцию на открытом сердце:

«26 сентября всё и случилось. Год назад. Менее чем за час до того, как моя жизнь изменилась навсегда. Это безумие, когда в одну минуту ты слышишь, как толпа поёт "War Pigs" — всё нормально, всё вроде бы хорошо, — а в следующую выясняется, что это могло стать последним, что я слышал. Я не знал, что внутри происходит нечто, что вот-вот буквально рванёт наружу.

Мне повезло, и я благодарен за то, что спустя год я нахожусь здесь и пишу это. Моя система поддержки дома, в больницах и, конечно, от всех вас, металлических маньяков, была непревзойдённой, и я благодарю вас всех.

Я ещё не полностью оправился от болезни. Как раз перед тем, как мы отправились в турне по Европе, сканирование показало, что в одном из соединений между синтетическим трансплантатом и моей собственной аортой есть дыра, которая вызывает кровотечение. Кровь из этой утечки образовала 8-сантиметровый мешок, который окружал моё сердце. Врачи разрешили мне гастролировать по Европе, но как только я вернулся, мне пришлось снова делать операцию на открытом сердце. Так что через 3 дня после того, как мы сыграли в Бельгии, мне сделали операцию, удалили мешок и устранили проблему кровотечения.

Сейчас прошло шесть недель после второй операции на открытом сердце, и я чувствую себя хорошо, чувствую себя сильным и с нетерпением жду встречи со всеми вами на следующем этапе американского тура #50heavymetalyears, который начнётся через несколько недель. Мои хирурги всегда были уверены, что этого времени мне хватит, чтобы восстановиться и вернуться на дорогу, и, похоже, они были правы. Нам пришлось отказаться от @aftershockfestival, чтобы я смог восстановиться, но, похоже, это по-прежнему будет убойный фестиваль.

Берегите себя и своих близких, никогда не знаешь, что может поджидать вас за поворотом. Берегите здоровье и до скорой встречи.

С большой любовью, Falcon x RHRF DOTF».






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