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Гитаристу JUDAS PRIEST сделали ещё одну операцию



Richie Faulkner рассказал, что перенёс ещё одну операцию на открытом сердце:



«26 сентября всё и случилось. Год назад. Менее чем за час до того, как моя жизнь изменилась навсегда. Это безумие, когда в одну минуту ты слышишь, как толпа поёт "War Pigs" — всё нормально, всё вроде бы хорошо, — а в следующую выясняется, что это могло стать последним, что я слышал. Я не знал, что внутри происходит нечто, что вот-вот буквально рванёт наружу.



Мне повезло, и я благодарен за то, что спустя год я нахожусь здесь и пишу это. Моя система поддержки дома, в больницах и, конечно, от всех вас, металлических маньяков, была непревзойдённой, и я благодарю вас всех.



Я ещё не полностью оправился от болезни. Как раз перед тем, как мы отправились в турне по Европе, сканирование показало, что в одном из соединений между синтетическим трансплантатом и моей собственной аортой есть дыра, которая вызывает кровотечение. Кровь из этой утечки образовала 8-сантиметровый мешок, который окружал моё сердце. Врачи разрешили мне гастролировать по Европе, но как только я вернулся, мне пришлось снова делать операцию на открытом сердце. Так что через 3 дня после того, как мы сыграли в Бельгии, мне сделали операцию, удалили мешок и устранили проблему кровотечения.



Сейчас прошло шесть недель после второй операции на открытом сердце, и я чувствую себя хорошо, чувствую себя сильным и с нетерпением жду встречи со всеми вами на следующем этапе американского тура #50heavymetalyears, который начнётся через несколько недель. Мои хирурги всегда были уверены, что этого времени мне хватит, чтобы восстановиться и вернуться на дорогу, и, похоже, они были правы. Нам пришлось отказаться от @aftershockfestival, чтобы я смог восстановиться, но, похоже, это по-прежнему будет убойный фестиваль.



Берегите себя и своих близких, никогда не знаешь, что может поджидать вас за поворотом. Берегите здоровье и до скорой встречи.



С большой любовью, Falcon x RHRF DOTF».











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