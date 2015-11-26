сегодня



IAN HILL о возможном участии ANDY SNEAP в JUDAS PRIEST



На вопрос в недавнем интервью "Talking Metal" о том, останется ли Andy сессионным участником Judas Priest после окончания продвижения альбома "Firepower", Hill ответил следующее:



«Этот момент на самом деле подлежит обсуждению. Я имею в виду, что сейчас Andy прежде всего продюсер. Захочет ли он вернуться и заняться этим на постоянной основе или нет, это должно будет стать нашим общим решением, когда придёт время. Мы будем более чем рады, если Andy останется. Он провёл грандиозную работу за последний год, он отлично справился с заменой Glenn'a. Всё было бы куда сложнее, не окажись он рядом, да ещё в такие сжатые сроки, потому что мы не могли даже представить, что Glenn не сможет больше справляться с интенсивными нагрузками на гастролях, до самого последнего момента... У нас оставалось где-то около трёх недель до начала тура, и Andy взял на себя эти обязанности и отлично справился с ними. Он сделал нечто невероятное — словно вытащил кролика из шляпы, выучив целый сет-лист за столь короткий срок. И ему всё удалось. Со временем он стал куда увереннее чувствовать себя на сцене, и сейчас выступает просто великолепно. Поэтому, когда придёт время... Мы подождём, пока закончится этот тур, и посмотрим, что каждый из нас захочет делать. Как я уже сказал, ему будут более чем рады, если он захочет продолжать выступать с нами».



Будет ли последнее слово в этом вопросе за Andy:



«Да, скорее всего так оно и будет. Я имею в виду, что мы отнесёмся с пониманием к любому его решению. Ради нас он отложил часть своих собственных дел, и ему не терпится вернуться и закончить их. Он, вероятно, занимается ими прямо сейчас, пока мы тут разговариваем, используя этот небольшой перерыв. Как я уже говорил, если он захочет продолжить, решение будет за ним».



Имеют ли Priest на примете какого-либо другого гитариста на тот случай, если Sneap всё-таки решит полностью вернуться к продюсерской деятельности:



«Нет, на данный момент нет. Сейчас у нас в планах закончить этот год. Тур по Штатам, который продлится где-то до конца июня. Плюс мы ещё должны будем отыграть на мероприятиях, запланированных, а потом отложенных Ozzy Osbourne'oм; мы должны были стать особыми гостями на его шоу, но он, к сожалению, серьёзно заболел, и ему пришлось всё отменить. В итоге всё это сейчас отодвигается на февраль, так что у нас есть остаток года, чтобы сесть и подумать, куда мы хотим двигаться дальше. Мы планируем на следующий год ездить с турами в честь пятидесятилетней годовщины группы. И если Andy будет с нами — классно. Если он захочет продолжать работу как продюсер, мы это поймём. Он отлично поработал и сможет идти дальше с нашим общим благословением. Но — повторюсь — у нас у всех будет время подумать об этом в течение нескольких следующих месяцев».















+0 -0









просмотров: 41

