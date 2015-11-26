Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SID WILSON из SLIPKNOT заканчивает запись своих партий для н... 54
*Господа, а нам — очко! 39
*TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «са... 37
*Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, з... 30
*Гитарист MEGADETH: «Мы молимся перед выходом на сцену каждый... 16
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



13 апр 2019 : 		 IAN HILL о возможном участии ANDY SNEAP в JUDAS PRIEST

10 апр 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о необычных треках в новом туре

9 апр 2019 : 		 JUDAS PRIEST примут участие в туре OZZY OSBOURNE в 2020 году

3 апр 2019 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о К.К. DOWNING'е: «Слишком много сообщений в интернете и мало общения друг с другом»

26 мар 2019 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

20 мар 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing: «Если бы у них был выбор, Rob, Ian и Scott задумались бы о том, чтобы вернуть меня в группу»

14 мар 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом не за горами!»

11 мар 2019 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

15 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «В физическом и техническом плане Tim "Ripper" Owens был лучше, чем Rob Halford, потому что Tim всегда попадал в ноты»

9 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST о заменившем его музыканте

28 янв 2019 : 		 JUDAS PRIEST впервые с 1978 года сыграли "Killing Machine"

18 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING считает, что участники JUDAS PRIEST играют без души

17 янв 2019 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Нынешний вокалист JUDAS PRIEST давно так хорошо не пел»

15 янв 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «K. K. DOWNING режет правду-матку!»

14 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING готов к созданию новой музыки

14 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал историческую гитару

13 дек 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о возможном введении в Зал славы рок-н-ролла

10 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл»

6 дек 2018 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 ноя 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST не согласен с утверждением, что рок умер

27 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я никогда особо не ладил с GLENN'ом TIPTON'ом»

27 сен 2018 : 		 JUDAS PRIEST впервые приедут в ЮАР

26 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING сказал, что SCOTT TRAVIS был единственным, кто с ним общался из JUDAS PRIEST

25 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я могу играть "Sinner" лучше нынешнего гитариста JUDAS PRIEST»

13 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING о возвращении в JUDAS PRIEST: «Я ждал звонка»

5 сен 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да, отношения уже не очень»
Показать далее
| - |
|||| сегодня

IAN HILL о возможном участии ANDY SNEAP в JUDAS PRIEST



*
zoom
*
* *
На вопрос в недавнем интервью "Talking Metal" о том, останется ли Andy сессионным участником Judas Priest после окончания продвижения альбома "Firepower", Hill ответил следующее:

«Этот момент на самом деле подлежит обсуждению. Я имею в виду, что сейчас Andy прежде всего продюсер. Захочет ли он вернуться и заняться этим на постоянной основе или нет, это должно будет стать нашим общим решением, когда придёт время. Мы будем более чем рады, если Andy останется. Он провёл грандиозную работу за последний год, он отлично справился с заменой Glenn'a. Всё было бы куда сложнее, не окажись он рядом, да ещё в такие сжатые сроки, потому что мы не могли даже представить, что Glenn не сможет больше справляться с интенсивными нагрузками на гастролях, до самого последнего момента... У нас оставалось где-то около трёх недель до начала тура, и Andy взял на себя эти обязанности и отлично справился с ними. Он сделал нечто невероятное — словно вытащил кролика из шляпы, выучив целый сет-лист за столь короткий срок. И ему всё удалось. Со временем он стал куда увереннее чувствовать себя на сцене, и сейчас выступает просто великолепно. Поэтому, когда придёт время... Мы подождём, пока закончится этот тур, и посмотрим, что каждый из нас захочет делать. Как я уже сказал, ему будут более чем рады, если он захочет продолжать выступать с нами».

Будет ли последнее слово в этом вопросе за Andy:

«Да, скорее всего так оно и будет. Я имею в виду, что мы отнесёмся с пониманием к любому его решению. Ради нас он отложил часть своих собственных дел, и ему не терпится вернуться и закончить их. Он, вероятно, занимается ими прямо сейчас, пока мы тут разговариваем, используя этот небольшой перерыв. Как я уже говорил, если он захочет продолжить, решение будет за ним».

Имеют ли Priest на примете какого-либо другого гитариста на тот случай, если Sneap всё-таки решит полностью вернуться к продюсерской деятельности:

«Нет, на данный момент нет. Сейчас у нас в планах закончить этот год. Тур по Штатам, который продлится где-то до конца июня. Плюс мы ещё должны будем отыграть на мероприятиях, запланированных, а потом отложенных Ozzy Osbourne'oм; мы должны были стать особыми гостями на его шоу, но он, к сожалению, серьёзно заболел, и ему пришлось всё отменить. В итоге всё это сейчас отодвигается на февраль, так что у нас есть остаток года, чтобы сесть и подумать, куда мы хотим двигаться дальше. Мы планируем на следующий год ездить с турами в честь пятидесятилетней годовщины группы. И если Andy будет с нами — классно. Если он захочет продолжать работу как продюсер, мы это поймём. Он отлично поработал и сможет идти дальше с нашим общим благословением. Но — повторюсь — у нас у всех будет время подумать об этом в течение нескольких следующих месяцев».



IAN HILL Says It




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 41

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Герои мирового рока Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом