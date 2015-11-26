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Judas Priest

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23 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не против спеть «что-то из репертуара бывших»

23 окт 2020 : 		 Идеальный альбом JUDAS PRIEST?

19 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!»

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка JUDAS PRIEST

15 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об операции на спине

11 окт 2020 : 		 Трейлер к новой книге JUDAS PRIEST

10 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Ощущение, что пандемия длится годами»

8 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале

4 окт 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD назвал песню JUDAS PRIEST, которую он хотел бы исполнить с Леди Гагой

1 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»

28 сен 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn справляется отлично!»

26 сен 2020 : 		 JUDAS PRIEST готовят материал для нового альбома

8 сен 2020 : 		 Первая официальная книга JUDAS PRIEST

11 авг 2020 : 		 GEORGE LYNCH о гитаристе JUDAS PRIEST: «Хорошо, что он с нами!»

3 июл 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У нас есть куча песен» для следующего студийного альбома

1 июл 2020 : 		 Нынешний гитарист JUDAS PRIEST хотел бы встретиться с бывшим

16 июн 2020 : 		 K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»

15 июн 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома

11 июн 2020 : 		 JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!»

15 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2021 год

13 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Рад, что бывший вернулся!»

10 май 2020 : 		 Будут ли JUDAS PRIEST делать стримы?

10 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST будут работать над новым альбомом с продюсерами "Firepower"

4 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Люблю играть в маленьких залах!»

24 апр 2020 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают перенос тура
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Вокалист JUDAS PRIEST не против спеть «что-то из репертуара бывших»



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В рамках недавней беседы с вокалистом JUDAS PRIEST Rob'ом Halford'ом он рассказал, почему не слушал пластинки группы не со своим вокалом:

«Эти два альбома PRIEST не просто не с моим голосом, потому что так объяснять это было бы глупо, ведь Tim — хороший друг. Всё дело в связи с музыкой, особенно в PRIEST, я знаю своё место, и я знаю, где хочу находиться. И вот поэтому я никогда и не хотел слушать эти пластинки. Я говорил это тысячи раз, но мне постоянно задают вопрос, спел бы я что-то из этих альбомов. Ну, я мог бы, потому что эти пластинки так же значимы, как и любые другие в каталоге коллектива. Так что как знать — такой день, может, и настанет».

ROB HALFORD Is Still Open To Singing TIM





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Jack of Diamonds


23 окт 2020, 19:42		Старые песни о главном в исполнении Хэлфорда


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