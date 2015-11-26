сегодня



Вокалист JUDAS PRIEST не против спеть «что-то из репертуара бывших»



В рамках недавней беседы с вокалистом JUDAS PRIEST Rob'ом Halford'ом он рассказал, почему не слушал пластинки группы не со своим вокалом:



«Эти два альбома PRIEST не просто не с моим голосом, потому что так объяснять это было бы глупо, ведь Tim — хороший друг. Всё дело в связи с музыкой, особенно в PRIEST, я знаю своё место, и я знаю, где хочу находиться. И вот поэтому я никогда и не хотел слушать эти пластинки. Я говорил это тысячи раз, но мне постоянно задают вопрос, спел бы я что-то из этих альбомов. Ну, я мог бы, потому что эти пластинки так же значимы, как и любые другие в каталоге коллектива. Так что как знать — такой день, может, и настанет».













+1 -1



( 1 ) просмотров: 575

