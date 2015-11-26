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Judas Priest

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6 дек 2018 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 ноя 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST не согласен с утверждением, что рок умер

27 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я никогда особо не ладил с GLENN'ом TIPTON'ом»

27 сен 2018 : 		 JUDAS PRIEST впервые приедут в ЮАР

26 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING сказал, что SCOTT TRAVIS был единственным, кто с ним общался из JUDAS PRIEST

25 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я могу играть "Sinner" лучше нынешнего гитариста JUDAS PRIEST»

13 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING о возвращении в JUDAS PRIEST: «Я ждал звонка»

5 сен 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да, отношения уже не очень»

31 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST исполнили 'Delivering The Goods' впервые с 1980

27 авг 2018 : 		 Станет ли "Firepower" последним альбомом JUDAS PRIEST?

26 авг 2018 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

22 авг 2018 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о включении в Зал славы рок-н-ролла

20 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST планируют отметить юбилей

9 авг 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST об Andy Sneap'e

7 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST включены в The Hall Of Heavy Metal History

2 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST будут включены в The Hall Of Heavy Metal History

24 июл 2018 : 		 Вышла новая книга о JUDAS PRIEST

23 июл 2018 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

5 июл 2018 : 		 Продолжат ли JUDAS PRIEST без ROB'a HALFORD'a, GLENN'a TIPTON'a и IAN'a HILL'a?

1 июл 2018 : 		 GLENN TIPTON исполнил с JUDAS PRIEST 'Victim Of Changes'

26 июн 2018 : 		 JUDAS PRIEST основали GLENN TIPTON PARKINSON'S FOUNDATION

14 июн 2018 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

11 июн 2018 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

10 июн 2018 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

6 июн 2018 : 		 JUDAS PRIEST впервые исполнили "Rising From Ruins"

4 май 2018 : 		 JUDAS PRIEST сделали альбом за полгода
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GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST



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GLENN TIPTON вновь присоединился на сцене к JUDAS PRIEST и сыграл с группой три песни на бис в Tokyo Dome City Hall, Tokyo, Japan, 29 ноября.



Watch GLENN TIPTON Perform With JUDAS PRIEST At Two Tokyo Concerts








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