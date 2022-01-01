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RICHIE FAULKNER — о том, что значит быть участником JUDAS PRIEST



RICHIE FAULKNER в рамках недавней беседы с "Rock Talk With Jacqui Neal" рассказал о своих ощущениях от прихода в состав JUDAS PRIEST:



«Это масштабно. С годами музыка развивается. Я помню, когда всё только начиналось, основное внимание уделялось гитарным партиям, в основном именно это было главной темой. И выступления, и всё остальное. Чем больше ты становишься частью группы, тем больше возникает вопрос: "Что же мы можем сделать? Как мы можем сделать что-то иначе? Как мы можем написать лучший альбом? Как мы можем подарить фанатам лучшее зрелище? Как мы можем сделать нечто новое? Как мы можем сделать всё более масштабно и лучше?" Речь идёт не столько о своём выступлении, сколько о выступлении машины, которой является JUDAS PRIEST. Люди покупают билеты. Они работают, они тратят свои деньги, они выбирают вас в качестве вечернего развлечения". Всё превращается в такую постановку. Ты становишься частью команды, а не просто сосредоточиваешься на том, "правильно ли я играю сегодня?" Это больше похоже на всеобъемлющую задачу. И, конечно, ты по-прежнему концентрируешься на том, чтобы играть правильные ноты каждый вечер. Но это становится чем-то большим.



Группа существует уже более 50 лет. Сейчас у нас юбилейный тур, посвящённый 50-летию. Я в составе уже более 10 лет. Мы работаем над третьим альбомом, который я записал с ними. Так что когда вы переходите к третьей пластинке, это уже нечто большее. Так как же нам сделать этот альбом другим — лучше, цитата без кавычек. "Лучше" — это субъективный термин, но с нашей точки зрения он должен быть лучше. И как мы можем добиться лучшего звучания, или иного движения в песнях, или, что бы это ни было, лучшего исполнения. Что бы это ни было. Сконцентрироваться на том, как сделать самое лучшее для людей, которые вкладывали в это все 50 лет. И вы становитесь частью этого процесса. Так что это большая честь — быть частью этой истории».







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