1 мар 2022



Участники MASTODON, ANTHRAX исполняют JUDAS PRIEST



The Two Minutes To Late Night вернулись с новой кавер-версией — на этот раз композиции JUDAS PRIEST "Screaming For Vengeance". Состав: Brann Dailor (Mastodon, Arcadea), Gene Hoglan, Nili Brosh (Danny Elfman, Dethklok), Jonathan Donais (Anthrax, Shadows Fall), Phil "LandPhil" Hall (Municipal Waste, Cannabis Corpse, Iron Reagan), Jordan Olds aka Gwarsenio Hall.







