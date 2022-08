сегодня



Видео с выступления JUDAS PRIEST



Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось седьмого августа в Lokerse Feesten, Локерен, Бельгия, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. One Shot At Glory

02. Lightning Strike

03. You've Got Another Thing Comin'

04. Freewheel Burning

05. Turbo Lover

06. Hell Patrol

07. The Sentinel

08. Victim Of Changes

09. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)

10. Diamonds & Rust (Joan Baez cover)

11. Painkiller



Бис:



12. The Hellion / Electric Eye

13. Hell Bent For Leather

14. Breaking The Law

15. Living After Midnight







