сегодня



Самый успешный альбом JUDAS PRIEST



JUDAS PRIEST с новой работой "Invincible Shield" заняли вторую строчку национальных чартов, уступив лишь Ariana Grande's "Eternal Sunshine". Для коллектива эта самая успешная работа — ранее самым успешным считалось четвертое место "British Steel", а затем пятая позиция "Firepower". В Top10 попадали также "Redeemer Of Souls" (No. 6) и "Unleashed In The East" (No. 10).



В Германии и Швеции альбом занял первое место.







