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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 36
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 19
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 18
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Judas Priest

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Самый успешный альбом JUDAS PRIEST



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JUDAS PRIEST с новой работой "Invincible Shield" заняли вторую строчку национальных чартов, уступив лишь Ariana Grande's "Eternal Sunshine". Для коллектива эта самая успешная работа — ранее самым успешным считалось четвертое место "British Steel", а затем пятая позиция "Firepower". В Top10 попадали также "Redeemer Of Souls" (No. 6) и "Unleashed In The East" (No. 10).

В Германии и Швеции альбом занял первое место.




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