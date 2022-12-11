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Judas Priest

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K.K. DOWNING немного нервничал перед выступлением JUDAS PRIEST



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Джейн Эндрюс, управляющая делами JUDAS PRIEST вот уже 36 лет, была гостем подкаста жены басиста BLACK SABBATH Глории Батлер и, в частности, рассказала о выступлении JUDAS PRIEST на Церемонии по вводу в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Это было немного странно, если честно, потому что я занималась делами К. К. и бывшего барабанщика Judas Priest Леса Бинкса, который также был включён в состав. С Лесом я никогда раньше не встречалась. У меня никогда не было причин иметь с ним какие-либо дела. Но он показался мне очень милым — очень дружелюбным. Он подошёл и представился мне. Мы столкнулись с ним в аэропорту — они летели тем же рейсом, что и мы. А Кен [Кей Кей] просто держал себя в руках. Даже когда он вышел на сцену с группой [для выступления в Зале славы], он ни с кем особо не общался».

После того, как Глория Батлер назвала ситуацию «печальной» и «странной», Джейн объяснила:

«Так и было, потому что, как по мне, если и было время для того, чтобы попытаться навести мосты, то это был именно тот момент. Это была большая награда для всех них — для К. К., для Леса, для Роба [Хэлфорда, вокал], для Гленна [Типтона, гитара], для Иэна [Хилла, бас] и Скотта [Трэвиса, ударные]. И [бывший барабанщик Judas Priest] Дэйв Холланд, которого больше нет с нами, был включён в состав.

Мы все сказали, что все обиды или проблемы оставили в прошлом. Это очень позитивное время. И мы рассматривали это именно таким образом. И очень жаль, что [Кей Кей], похоже, не разделял наше мнение...

Это печально на самом деле, потому что это показывает, что когда у него была возможность сказать нечто нужное, он ею не воспользовался. Он мог бы заглянуть в гримёрку, потому что были организованы отдельные гримёрки.

Их и так пятеро в группе, так что им не нужны ещё двое. Всё было хорошо, но я не знала, что будет происходить, какая будет атмосфера.

Как по мне, он должен был просто заглянуть в дверь и сказать: "Спасибо, что пригласили меня на сцену с вами". Потому что они не должны были выступать с Даунингом и Бинксом в Зале славы. Им было сказано: "Вы можете выходить на сцену с кем хотите. Вы не обязаны выходить с ним или с кем-то ещё. Выходите со своей группой как хотите". Я сказала ребятам: "Это важная награда для вашей карьеры, она чествует вас за то, что вы сделали. Это восемь с половиной минут вашей жизни. Будьте выше этого. Пригласите их обоих на сцену", что они и сделали. И в моих глазах он бы вырос, если бы просто заглянул в гримёрку и сделал это. Но получилось иначе...

Если честно — и я, наверное, не должна этого говорить — K. K. выглядел немного нервным и словно не в своей тарелке. И когда мы говорили об этом после, мы подумали: Judas Priest гастролировали все эти годы, а он — нет. Так что он, вероятно, немного потерял уверенность в себе, оказавшись на таком масштабном мероприятии, столкнувшись со всеми нами. Он не знал, какими мы будем... Я сказала, что мы должны будем увидеть одного человека. На самом деле он должен был увидеть шесть человек — пять без меня... Но очень жаль, что когда он понял, что с нашей стороны нет враждебности, он не заглянул в дверь и не сказал "спасибо". Но как уж есть. Он этого не сделал, так что неважно».




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11 дек 2022
father
Короче не будет реюниона
Like!1
11 дек 2022
M
Mateas89
father, а и не надо, учитывая какой душный и пресный альбом был у КК Прист и какой классный последний у Джудасов. В Фолкнер там, я думаю, очень сильно руку приложил к сочинительству.
11 дек 2022
Corpsegrinder04
Здоровья "Различному" и братве. От всей души,без приколов. Пойду послушаю и в 1000-й раз передерну на Hard as Iron.
Like!1

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