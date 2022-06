сегодня



JUDAS PRIEST выбыли из состава AFTERSHOCK



JUDAS PRIEST, BULLET FOR MY VALENTINE, IF I DIE FIRST и Nita Strauss были исключены из состава выступающих на фестивале AFTERSHOCK безо всяких объяснений. Их места займут DANZIG, IN FLAMES, PRONG и SET IT OFF.





