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*Новое видео METALLICA 85
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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Judas Priest

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6 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — о введении в Зал славы рок-н-ролла: «Это было знаменательное событие»

6 дек 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о вдохновении

3 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST продали 50 миллионов пластинок в мире

2 дек 2022 : 		 Бас-гистарист JUDAS PRIEST: «Меньше всего мы хотели быть ещё одной блюзовой группой»

30 ноя 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST о встрече с K.K. DOWNING

29 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST об ощущениях от выступления с K.K. DOWNING

25 ноя 2022 : 		 LES BINKS выступил с трибьют-группой JUDAS PRIEST

23 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

23 ноя 2022 : 		 Andy Sneap о работе с вокалистом JUDAS PRIEST

21 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD — о RICHIE FAULKNER'e: «Он просто чудо»

20 ноя 2022 : 		 IAN HILL — о совместном гипотетическом туре IRON MAIDEN и JUDAS Priest

19 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о «прогрессивности» нового альбома

18 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о магии выступлений с K. K.

14 ноя 2022 : 		 Менеджер JUDAS PRIEST — о том, почему RICHIE FAULKNER не попал в ЗСРНР

11 ноя 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с гитаристами JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 JUDAS PRIEST ввели в ЗСРнР

31 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST сожалеет, что не все члены попадут в ЗСРНР

28 окт 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом близко»

25 окт 2022 : 		 ROB HALFORD — о том, какие слова ассоциируются с предстоящим альбомом JUDAS PRIEST

23 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Ой, что может быть, если KK выйдет с нами...»

22 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщиками

19 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Не представляю, чего ожидать от ЗСРнР»

19 окт 2022 : 		 K.K. DOWNING подтвердил своё участие в церемонии введения JUDAS PRIEST в ЗСРНР

17 окт 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что у него был талант для участия в JUDAS PRIEST
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Видео с выступления JUDAS PRIEST



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Видео с выступления JUDAS PRIEST, состоявшегося в рамках "Hell & Heaven Metal Fest 2022", доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"The Hellion / Electric Eye"
"Riding on the Wind"
"You've Got Another Thing Comin'"
"Jawbreaker"
"Firepower"
"Judas Rising"
"Devil's Child"
"Turbo Lover"
"Genocide"
"Steeler"
"Between The Hammer And The Anvil"
"Halls Of Valhalla"
"The Green Manalishi (With The Two Prong Crown)"
"Screaming For Vengeance"
"Painkiller"

Бис:
"Breaking The Law"
"Living After Midnight"

JUDAS PRIEST - Fan-Filmed Video From Hell & Heaven Metal Fest 2022 Streaming




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