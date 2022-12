сегодня



Видео с выступления JUDAS PRIEST, состоявшегося в рамках "Hell & Heaven Metal Fest 2022", доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"The Hellion / Electric Eye"

"Riding on the Wind"

"You've Got Another Thing Comin'"

"Jawbreaker"

"Firepower"

"Judas Rising"

"Devil's Child"

"Turbo Lover"

"Genocide"

"Steeler"

"Between The Hammer And The Anvil"

"Halls Of Valhalla"

"The Green Manalishi (With The Two Prong Crown)"

"Screaming For Vengeance"

"Painkiller"



Бис:

"Breaking The Law"

"Living After Midnight"







