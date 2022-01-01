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*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 21
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 15
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Judas Priest

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ROB HALFORD готов выступить с K. K. DOWNING'ом на церемонии введения в ЗСРНР



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JUDAS PRIEST будут введены в Зал славы рок-н-ролла в этом году.

В новом интервью Rolling Stone Rob'a Halford'a спросили, сделала ли администрация Зала славы рок-н-ролла «правильные выводы» в отношении того, кто из участников JUDAS PRIEST будет включён в список, на что он ответил:

«Безусловно, да. Абсолютно. С точки зрения галочки в графе "сколько времени ты должен быть в зале", и того, и другого — да. Кто бы ни был связан с JUDAS PRIEST, он сыграл свою роль. Я думаю, что значение того, как они выбрали этих конкретных музыкантов, правильное».

Что касается того, готов ли он выступить с К. К. Downing'ом и Les'ом Binks'ом на церемонии, Halford сказал:

«Безусловно. Как я уже говорил, нужно отбросить всё, что мешает. Вы должны убрать эмоции и просто поблагодарить за этот великий праздник. Иначе, если вы этого не сделаете и покинете здание, через пару лет вы скажете: "Какого чёрта? Почему мы этого не сделали?" Это несколько часов, но эти несколько часов остаются навсегда.

Мы видели это снова и снова в Зале славы. "Она придёт, он не придёт, почему он не придёт? Он сказал это, и он сказал то". Все эти драматические события. Музыка имеет значение. Всё дело в музыке. Главное — введение в Зал славы рок-н-ролла».




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