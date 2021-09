сегодня



Гитарист METALLICA присоединился на сцене к JUDAS PRIEST



Гитарист METALLICA KIRK HAMMETT присоединился к JUDAS PRIEST в рамках фестиваля Louder Than Life для исполнения "The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown)".



















