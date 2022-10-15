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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 11
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Judas Priest

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|||| 14 окт 2022

JUDAS PRIEST исполнили 'Genocide'



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JUDAS PRIEST сдержали обещания и несколько изменили сет-лист осенней части тура "50 Heavy Metal Years":

01. The Hellion (on tape) / Electric Eye
02. Riding On The Wind (first time live since December 3, 2005)
03. Heading Out To The Highway
04. Jawbreaker (first time live since August 1, 2015)
05. Never The Heroes (live debut)
06. Beyond The Realms Of Death (first time live since December 17, 2015)
07. Judas Rising
08. You've Got Another Thing Comin'
09. Steeler
10. Between The Hammer And The Anvil (first time live since March 23, 2009)
11. Halls Of Valhalla
12. Firepower
13. Genocide (first known live performance since October 28, 1982)
14. Screaming For Vengeance (first time live since December 17, 2015)
15. Hell Bent For Leather
16. Breaking The Law
17. Living After Midnight




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15 окт 2022
Corpsegrinder04
Посмотрел на фотку Хэлфорда, аж слёзы навернулись. Пободрее не могли найти ? )

просмотров: 299

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