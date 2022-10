14 окт 2022



JUDAS PRIEST исполнили 'Genocide'



JUDAS PRIEST сдержали обещания и несколько изменили сет-лист осенней части тура "50 Heavy Metal Years":



01. The Hellion (on tape) / Electric Eye

02. Riding On The Wind (first time live since December 3, 2005)

03. Heading Out To The Highway

04. Jawbreaker (first time live since August 1, 2015)

05. Never The Heroes (live debut)

06. Beyond The Realms Of Death (first time live since December 17, 2015)

07. Judas Rising

08. You've Got Another Thing Comin'

09. Steeler

10. Between The Hammer And The Anvil (first time live since March 23, 2009)

11. Halls Of Valhalla

12. Firepower

13. Genocide (first known live performance since October 28, 1982)

14. Screaming For Vengeance (first time live since December 17, 2015)

15. Hell Bent For Leather

16. Breaking The Law

17. Living After Midnight







