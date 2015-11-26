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Judas Priest

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K.K. DOWNING считает, что альбомы JUDAS PRIEST с TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом должны быть доступны



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K.K. Downing заявил, что он очень хочет, чтобы альбомы JUDAS PRIEST с Tim'ом "Ripper" Owens'ом стали доступны публике.

Певец из Огайо записал два студийных альбома с британскими легендами хэви-металла — "Jugulator" 1997 года и "Demolition" 2001 года — до того, как группа воссоединилась с оригинальным вокалистом Rob'ом Halford'ом.

На вопрос Jamey Jasta'ы из "The Jasta Show", кому принадлежат права на полноформатные пластинки, записанные Owens'ом с JUDAS PRIEST, Downing ответил:

«Это хороший вопрос. CMC [International Records, которая выпустила "Jugulator" в США] и другие лейблы сейчас не существуют, поэтому права на альбомы вернулись к нам — JUDAS PRIEST».

Когда Jasta спросил Downing'a о том, что ему принадлежат частичные права на "Jugulator" и "Demolition", К. К. сказал:

«У меня 25-процентная доля в Judas Priest Music Limited, но я не имею права голоса касаемо того, что происходит. Я был в совете директоров около года, но они выгнали меня, потому что их трое, а я один, что немного подло.

Но да — я бы каждый день боролся за право сделать эти альбомы доступными, потому что я тоже вложил в них частицу себя. И поэтому я считаю, что нужно продолжать борьбу за то, чтобы эти альбомы стали общественным достоянием, и Ripper, очевидно, тоже так думает, и все остальные должны бороться, потому что они были на этих пластинках.
Зачем осуждать альбомы, над которыми ты работал годами или в создании которых ты принимал участие? Это не имеет никакого смысла».

K.K. DOWNING





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КомментарииСкрыть/показать 3 )
18 фев 2022, 11:59
Сама судьба дает шанс приватизировать эти два альбома под вывеску КК. Взяли бы лучшее на свое усмотрение с этих двух альбомов и попытались бы сделать еще лучше, но силы на сочинении сэкономили бы. Все равно никто его не вернет в группу, а эти альбомы переиздавать в каталоге будут под вывеской ЖП разве что только когда Хэлфорд в ящик упакуют
18 фев 2022, 12:09
Я тоже считаю, что эти два альбома должны быть доступны для прослушивания!
gravitgroove, а их разве сейчас не переиздают на носителях вместе со всем бэк-каталогом?
18 фев 2022, 12:36
Не знаю, что там недоступно, я прошлым летом на новом СD купил Jugulator просто для коллекции.


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