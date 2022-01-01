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*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
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Judas Priest

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30 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о ЗСРнР

27 мар 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему

25 мар 2022 : 		 GLENN TIPTON заявил, что K. K. DOWNING не просил JUDAS PRIEST о воссоединении

24 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о туре с IRON MAIDEN

23 мар 2022 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST летом

23 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о решении вернуть две гитары в гастрольный состав

21 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о решении Долли Партон

19 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом захочет услышать каждый фанат!»

13 мар 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

12 мар 2022 : 		 KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»

6 мар 2022 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур

2 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлениях вчетвером: «Мы прислушались к фанатам»

1 мар 2022 : 		 Участники MASTODON, ANTHRAX исполняют JUDAS PRIEST

1 мар 2022 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

24 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Готовим более прогрессивный материал»

22 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST готов уступить место K. K. DOWNING'у, если потребуется

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

19 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме

18 фев 2022 : 		 K.K. DOWNING считает, что альбомы JUDAS PRIEST с TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом должны быть доступны

17 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST не ожидали, что у фанатов так полыхнёт из-за новости о туре в урезанном составе

16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST об операции

16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST сказал, что смог бы сыграть гитарные партии на одной гитаре

15 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST планирует выпустить сольный альбом

14 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST считает ситуацию с K. K. Downing'ом «дерьмовым шоу»

12 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

10 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST
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Басист JUDAS PRIEST — о ЗСРнР



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Ian Hill в рамках недавней беседы ответил на вопрос, будут ли JUDAS PRIEST введены в Зал славы рок-н-ролла в 2022:

«Может быть и да. Это одна из тех вещей, о которых ты не особо задумываешься. Но было бы приятно. Когда тебя признают коллеги — это всегда честь. Но это вовсе не причина, по которой ты вдруг потеряешь сон, если тебя никуда не возьмут. Было бы здорово, если бы такое случилось, но люди, которых вы действительно должны радовать — это ваши поклонники, без которых никого из нас здесь не было бы».

IAN HILL Says





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