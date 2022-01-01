сегодня



Басист JUDAS PRIEST — о ЗСРнР



Ian Hill в рамках недавней беседы ответил на вопрос, будут ли JUDAS PRIEST введены в Зал славы рок-н-ролла в 2022:



«Может быть и да. Это одна из тех вещей, о которых ты не особо задумываешься. Но было бы приятно. Когда тебя признают коллеги — это всегда честь. Но это вовсе не причина, по которой ты вдруг потеряешь сон, если тебя никуда не возьмут. Было бы здорово, если бы такое случилось, но люди, которых вы действительно должны радовать — это ваши поклонники, без которых никого из нас здесь не было бы».













+2 -0



просмотров: 389

