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*Новое видео SUFFOCATION 31
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Judas Priest

*



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Бывший из JUDAS PRIEST о выступлении в ЗСРНР: «Я очень рад, что в конце концов принял решение выйти на сцену»



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Во время беседы на передаче SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" гитариста-основателя JUDAS PRIEST Kenneth'a "K.K." Downing'a попросили рассказать об ощущениях от воссоединения о своей бывшей группой для выступления на прошлогодней церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла. Он ответил:

«Я взвешивал за и против по поводу мероприятия. Я думал: "Ехать за океан так далеко, потому что я не совсем понимаю, как всё это будет происходить".

Но и я, и Les Binks [бывший барабанщик JUDAS PRIEST, который также принимал участие в церемонии], были в восторге, когда узнали от менеджмента, что нас включат в список лауреатов. Это было здорово. Но вскоре после этого мы получили ещё одно письмо, в котором говорилось: "Хотим сообщить, что ты и Лес — гости группы". И я сразу же подумал: "Ну вот, началось. Это не совсем то, что я себе представлял". А потом, естественно, нас разделили — перелёты, гримёрки, гостиницы, красная дорожка — в общем, полная сегрегация. Вот и всё.

Я должен отдать должное Richie [Faulkner'y, заменившему Downing'a в JUDAS PRIEST]. Richie был великолепен. Он пару раз заходил в гримёрку. Мы вдоволь посмеялись. Потому что многие люди приходили к нам в гримёрку. Это было здорово. Dave Grohl заглянул к нам, потому что он очень любезный, такой простой, и это было забавно. Мы немного посмеялись. И это было здорово. Я ничего не сказал остальным ребятам, но уж как есть. Но, честно говоря, как только я вышел на сцену и выступил, я был рад, что сделал это, потому что я думаю, и это вполне оправданно, что заслужил это, правда. И генерировалась энергия — много энергии от меня и Richie — потому что, как мне кажется, Richie думал: "Я должен сразиться с этим парнем. Иначе я буду выглядеть как тень или что-то вроде того". Но всё было хорошо. Мы хорошо сработались. Но, честно говоря, я не чувствовал себя так, как раньше, это было далеко не так. У нас было два барабанщика и три гитариста. Так что это одна из причин, почему всё было не так, как раньше. Но это было весело, как я уже сказал. Я очень рад, что в конце концов принял решение выйти на сцену».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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21 сен 2023
ElectricRetard
>Richie был великолепен. Он пару раз заходил в гримёрку. Мы вдоволь посмеялись.
>Dave Grohl заглянул к нам, потому что он очень любезный, такой простой, и это было забавно. Мы немного посмеялись.
Либо Dave Grohl не такой уж смешной человек, либо к его приходу в гримке КК что-то начало заканчиваться.

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