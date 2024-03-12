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Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы всегда движемся вперёд, мы всегда раздвигаем границы металла»



Rob Halford из JUDAS PRIEST записал для слушателей BBC Radio 2 "The Rock Show With Johnnie Walker" аудиообращение о только что вышедшем новом студийном альбоме группы "Invincible Shield". Представляя заглавный трек с пластинки, Роб сказал:



«Здравствуйте, "Rock Show" на Radio 2. Это Rob Halford, бог металла из JUDAS PRIEST. Сегодня вышел наш новый альбом "Invincible Shield". Да, он выпущен.



"Invincible Shield" — 19-й студийный альбом JUDAS PRIEST. Мы начали в 1974 году с альбома "Rock Rolla", и вот мы с вами спустя более 50 лет. Какая славная жизнь была у этой группы! И всё благодаря вам, ребята. Вы знаете, что вы поддерживаете в нас веру. Металлическое сообщество — это наше вдохновение, мы его лелеем, мы любим и ценим его вместе с нашей сокровищницей металла.



Мы создавали альбом "Invincible Shield" по всему миру. Мы записывали альбом в Великобритании, у себя дома, записывали в Нэшвилле и в адском пламени Феникса. Я вам скажу, когда на улице 48 градусов по Цельсию, вы точно знаете, что внутри горит металл. Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы создавать лучший британский тяжёлый металл, который только можем создать, и мы гордимся всем, что связано со славной жизнью JUDAS PRIEST.



Этот альбом, как и все альбомы, которые мы записали, имеет свою собственную идентичность, свой собственный характер, как и все они. Кажется, что со временем эти альбомы становятся всё более важными, не так ли? Они как машина времени. Если вы слушаете "British Steel", мы возвращаемся в 1980-е, если слушаете "Painkiller", мы возвращаемся в начало 1990-х. Мы всегда движемся вперёд, мы всегда раздвигаем границы металла и смотрим, что мы можем сделать дальше. И Glenn раздвигал границы вместе с нами. Гленн был с нами на каждом шагу, начиная с первых сессий записи здесь, в Великобритании, где мы начали создавать эти треки. Я, Richie и Glenn. Он настоящий герой. А недавно у нас была возможность пережить фантастический момент, когда он вышел с нами на сцену на уже ставшем легендарным фестивале Power Trip в Калифорнии. Металлические маньяки сходили с ума, и мы надеемся, что у вас, ребята, здесь, в Великобритании, будет такая же возможность. Он выходит на сцену когда может — Glenn оказывается на сцене в нужный момент, чтобы делать вместе с группой то, что он любит. Так что будем надеяться, что мы увидим его где-нибудь во время этого британского тура.



Давайте закругляться. Ещё раз спасибо, ребята. Я перейду к главной, если её можно так назвать, части "Invincible Shield", заглавному треку. Мне нравится настрой, агрессия, отчётливый британский металлический колорит заглавного трека из альбома "Invincible Shield".



Это "Invincible Shield" на BBC Radio 2 "Rock Show". Сделайте погромче».







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