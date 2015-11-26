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JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2022 год



JUDAS PRIEST сообщили о том, что тур, запланированный к старту на конец мая этого года, из-за проблем с COVID-19 будет перенесен на следующий, 2022 год. Страт намечен на 27 мая в Москве (29 мая концерт пройдет в Санкт-Петербурге) и продлится до 31 июля. Однако выступление коллектива на Bloodstock Open Air 2021 в Великобритании пока остается в силе.





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