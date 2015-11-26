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Judas Priest

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7 апр 2021 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2022 год

24 мар 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я не хотел уходить!»

18 мар 2021 : 		 ROB HALFORD гордится песнями для нового альбома JUDAS PRIEST

16 мар 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST продал половину

4 фев 2021 : 		 Новая книга JUDAS PRIEST выйдет летом

2 фев 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о первом просмотре "Spinal Tap"

24 янв 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Состав менялся, а музыка — нет»

30 дек 2020 : 		 Эмоции, которые мы переживаем, найдут место в новых текстах JUDAS PRIEST

28 дек 2020 : 		 Что есть хэви-металл? Отвечает вокалист JUDAS PRIEST!

26 дек 2020 : 		 Может ли JUDAS PRIEST замутить сиквел?

22 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Стар я зумить»

21 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о совместном туре с OZZY

18 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о здоровье Glenn'a

17 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не знает, отразится ли биография в новом альбоме

16 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Сообщество металлистов такое...»

15 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «В 1991 году не всё было сладко в Диснейленде PRIEST»

12 дек 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о Glenn'e Tipton'e

11 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это сестра открыла мне дверь в JP!»

8 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о весёлом визуальном взаимодействии

7 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Тогда мы сражались за свою жизнь, не так ли?»

4 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче»

3 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об обвинениях в подстрекательстве к самоубийству

26 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы снова вернёмся друг к другу!»

25 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

21 ноя 2020 : 		 У JUDAS PRIEST нет прав на первые альбомы
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JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2022 год



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JUDAS PRIEST сообщили о том, что тур, запланированный к старту на конец мая этого года, из-за проблем с COVID-19 будет перенесен на следующий, 2022 год. Страт намечен на 27 мая в Москве (29 мая концерт пройдет в Санкт-Петербурге) и продлится до 31 июля. Однако выступление коллектива на Bloodstock Open Air 2021 в Великобритании пока остается в силе.

JUDAS PRIEST




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