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Judas Priest

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28 авг 2021 : 		 Мультикамерная съемка с выступления JUDAS PRIEST

24 авг 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Не знаю, почему они не поют песни моей эпохи»

18 авг 2021 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

16 авг 2021 : 		 JUDAS PRIEST сыграли "Rocka Rolla"

26 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что группа близка к препродакшну

25 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о пандемии: «Нужно слушать учёных, а не политиков»

20 июл 2021 : 		 Трейлер нового бокс-сета JUDAS PRIEST

19 июл 2021 : 		 K. K. DOWNING считает, что был самым лояльным участником JUDAS PRIEST

16 июл 2021 : 		 JUDAS PRIEST выпустят юбилейный бокс-сет с 42CD

2 июл 2021 : 		 Музыканты THE BLACK DAHLIA MURDER, TESTAMENT And KING DIAMOND исполняют песню JUDAS PRIEST

1 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Richie — как бесконечный источник риффов и идей»

30 июн 2021 : 		 Музыканты ATHEIST, TOXIK, TRILLIONAIRE и CRYPTOPSY исполняют песню JUDAS PRIEST

29 июн 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST обещает «сюрпризы» в ходе тура

25 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST объяснил, почему не использует бранные слова в песнях

12 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Будет здорово вернуться к гастролям»

4 май 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST заявил, что его уход из группы был подстроен

4 май 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о планах на будущее и новом альбоме

4 май 2021 : 		 Почему K.K. DOWNING ушёл из JUDAS PRIEST? Отвечает ROB HALFORD

1 май 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIETS почтил память бывшего ударника JUDAS PRIEST

1 май 2021 : 		 Умер бывший ударник JUDAS PRIEST

7 апр 2021 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2022 год

24 мар 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я не хотел уходить!»

18 мар 2021 : 		 ROB HALFORD гордится песнями для нового альбома JUDAS PRIEST

16 мар 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST продал половину

4 фев 2021 : 		 Новая книга JUDAS PRIEST выйдет летом

2 фев 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о первом просмотре "Spinal Tap"
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|||| 28 авг 2021

Мультикамерная съемка с выступления JUDAS PRIEST



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Мультикамерная съемка исполнения группой JUDAS PRIEST композиции "One Shot At Glory", сделанная фанатами на фестивале Bloodstock Open Air, доступна для просмотра ниже.

JUDAS PRIEST: Multi-Camera Fan-Filmed Video Of 'One Shot At Glory' From BLOODSTOCK OPEN AIR





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