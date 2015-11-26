28 авг 2021



Мультикамерная съемка с выступления JUDAS PRIEST



Мультикамерная съемка исполнения группой JUDAS PRIEST композиции "One Shot At Glory", сделанная фанатами на фестивале Bloodstock Open Air, доступна для просмотра ниже.







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