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Гитарист JUDAS PRIEST: «Rob звучит просто фантастически!»



В недавней беседе с The Classic Rock, гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал о том, как идет работа над новым материалом:



«Я и Andy Sneap прилетали в Феникс несколько недель назад и поработали с Rob'ом над вокалом. И он звучит потрясающе, как это может только Бог Металла. Запись еще не закончена, так что после того, как мы запишем вокал, альбом нужно будет смикшировать и провести мастеринг, а затем заняться оформлением и прочим. С точки зрения записи, остался только вокал, но, как мы знаем, процесс создания альбома довольно длительный. Однако не думаю, что все сильно затянется, так что в ближайшем будущем ждите новый PRIEST!»







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