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*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
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Judas Priest

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Гитарист JUDAS PRIEST: «Rob звучит просто фантастически!»



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В недавней беседе с The Classic Rock, гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал о том, как идет работа над новым материалом:

«Я и Andy Sneap прилетали в Феникс несколько недель назад и поработали с Rob'ом над вокалом. И он звучит потрясающе, как это может только Бог Металла. Запись еще не закончена, так что после того, как мы запишем вокал, альбом нужно будет смикшировать и провести мастеринг, а затем заняться оформлением и прочим. С точки зрения записи, остался только вокал, но, как мы знаем, процесс создания альбома довольно длительный. Однако не думаю, что все сильно затянется, так что в ближайшем будущем ждите новый PRIEST!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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5 апр 2023
k
klim
Судя по концертным видео, Халфорд сейчас действительно в лучшей форме года эдак с 2003го - на Rising in the East он не тянул те ноты, которые вытягивает сейчас

просмотров: 329

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