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JUDAS PRIEST сыграют попурри в ЗСРнР



В рамках недавнего интервью у барабанщика JUDAS PRIEST Scott'a Travis'a спросили, будет ли группа выступать на церемонии введения в Зал Славы Рок-н-Ролла, на что он ответил:



«Да, мы выступаем. Они дают ограниченное количество времени, потому что там, разумеется, будет выступать много артистов. Поэтому они дали нам определённое количество времени для выступления. И мы решили, что попробуем сделать попурри, исполнить несколько классических песен PRIEST и объединить их в попурри, чего мы никогда раньше не делали. Так что должно быть любопытно!»







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