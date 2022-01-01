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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
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Judas Priest

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JUDAS PRIEST сыграют попурри в ЗСРнР



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В рамках недавнего интервью у барабанщика JUDAS PRIEST Scott'a Travis'a спросили, будет ли группа выступать на церемонии введения в Зал Славы Рок-н-Ролла, на что он ответил:

«Да, мы выступаем. Они дают ограниченное количество времени, потому что там, разумеется, будет выступать много артистов. Поэтому они дали нам определённое количество времени для выступления. И мы решили, что попробуем сделать попурри, исполнить несколько классических песен PRIEST и объединить их в попурри, чего мы никогда раньше не делали. Так что должно быть любопытно!»




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