28 авг 2023



TIM 'RIPPER' OWENS: «Мою часть истории с JUDAS PRIEST просто стёрли»



В новом интервью для MyGlobalMind экс-солисту JUDAS PRIEST Tim'y "Ripper" Owens'y был задан вопрос о том, рассматривалась ли возможность его выхода на сцену и выступления вместе с бывшими коллегами по группе во время их введения в Зал славы рок-н-ролла в ноябре прошлого года. Он ответил:



«Я не знаю. Они не звонили мне, не благодарили меня. Если JUDAS PRIEST и звонят мне, то чтобы сказать, что они собираются подать на меня в суд или что-то в этом роде. Но никто не вышел на связь. Я рад, что Ken [оригинальный гитарист PRIEST K. K. Downing] участвовал в мероприятии. Я рад за K. K. Да, я был просто шокирован тем, что не получил даже упоминания или звонка от группы. Я был в группе почти 10 лет, мы получили номинацию на "Грэмми" за время моей работы в группе. Я бы хотел услышать "спасибо" или, может быть, "спасибо" на сцене, но это не шокирует. Так бывает.



Мою часть истории с JUDAS PRIEST просто стёрли, так что это не шокирует. Для Кена это действительно здорово, если не считать того, что после того, как всё было сказано и сделано, менеджмент возложил всю вину на него и наговорил о нём гадостей в прессе. Но Ken говорил только хорошее. Он сказал, что получил огромное удовольствие и был рад повидаться с ребятами. И мне нравится точка зрения Кена на это. Когда мы говорили об этом событии, он сказал, как всё было здорово, и я очень рад за него. Я рад за всех ребят. Я люблю их до безумия — и Glenn'a], и Ian'a, и Scott'a, и Rob'a. Они это заслужили.



Мне нравится, что, несмотря на то, что мой период в группе "стёрли", я по-прежнему называю их друзьями и семьёй, включая Rob'a. Когда я вижу Rob'a где-нибудь и мы разговариваем, мне нравится наблюдать за ним, и мне нравится, что его голос снова звучит так здорово. Жаль, что мою историю стёрли, но это не меняет того факта, что я люблю этих ребят, и это было прекрасное время».







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