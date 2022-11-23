4 дек 2022



Вокалист JUDAS PRIEST — о вдохновении



В рамках недавней беседы с Corpus Christi Caller Times Rob Halford рассказал, что послужило вдохновением для создания нового альбома JUDAS PRIEST:



«На самом деле мы никогда не знаем. Я не думаю, что мы когда-либо составляли план как таковой. Мы составили небольшой план для "Firepower", потому что хотели раскрыть наши традиционные классические элементы JUDAS PRIEST. Пожалуй, единственным случаем, когда у нас был некий план, стала работа над "Painkiller". Мы хотели, чтобы "Painkiller" усилил свирепую металлическую мощь, которой наделена наша группа. Кроме этих двух всё происходит независимо от того, что происходит. Мы собираемся, как мы делали это на протяжении всех альбомов, встречаемся в студии, каждый приносит свои идеи, — иногда мы начинаем с нуля — и в итоге получается песня, которая будет жить вечно. Это просто здорово. Мы всегда стараемся сделать альбом, который стоит особняком.



"Firepower" был очень хорошо принят и оценён критиками. Это было что-то вроде: "Это всё? Может, оставим всё как есть? Должны ли мы покинуть вечеринку сейчас? Но эта запись, а также приём наших друзей и представителей индустрии придали нам ещё больше энергии и решимости записать ещё один альбом JUDAS PRIEST. И сделать такой альбом, который станет мощной работой после "Firepower"».







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