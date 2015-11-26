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Бывший гитарист JUDAS PRIEST : «Я не вернусь!»



В рамках недавней беседы с бывшим гитаристом JUDAS PRIEST у него спросили, есть ли шансы увидеть его с бывшими коллегами на одной сцене, на что он ответил:



«Нет. Я спрашивал [их] много-много раз в письменном виде. Даже перед тем, как делать этот проект, я спросил: "Вы абсолютно уверены?" И они сказали: "Ты ушёл. Дверь закрыта". И тогда я решил собрать KK'S PRIEST, и это единственный вариант, который у меня был. И теперь меня это устраивает. Я не вижу, чтобы когда-либо существовал какой-либо другой вариант.



Я считаю абсолютно невероятным, что Rob [Halford, вокалист PRIEST] покинул группу на 12, 14 лет, Glenn [Tipton, гитарист PRIEST] делал сольные альбомы с другими музыкантами, но я был верным [членом] PRIEST. И я ввёл их в группу в самом начале. Они не позволили мне продолжить... Потому что они сказали всему миру, что я ушёл на пенсию, так почему бы не позволить мне вернуться с пенсии, если это единственная проблема, единственный вопрос, когда была возможность. Но есть много дезинформации. Так что, не вдаваясь в излишние подробности, я просто буду двигаться дальше».







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