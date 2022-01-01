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Judas Priest

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Вокалист JUDAS PRIEST — о том, как мотоцикл стал элементом шоу



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В недавнем интервью журналу Goldmine вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford, который на протяжении многих лет выезжал на сцену на мотоцикле Harley-Davidson во время вступления к песне "Hell Bent for Leather", объяснил, как мотоцикл стал частью концертной программы группы:

«Был момент, когда у нас впервые появилась песня "Hell Bent For Leather", и мы были в клубе, где-то в Великобритании, мы ещё искали своё звучание в любом месте, где мы могли играть. Мы подъехали к клубу, и у клуба, на аллее, припарковались байкеры. Я ни с того ни с сего сказал: "Было бы очень здорово, если бы мы могли вывести мотоцикл на сцену во время исполнения "Hell Bent For Leather". Я пошёл, поговорил с парой байкеров и рассказал им о своей идее. "Да, да. Но его мотоцикл не такой большой. Возьмите мой". Итак, у меня был мотоцикл, и у меня была кожаная куртка. Я надел кожаную куртку, и это было как озарение. Это было незапланированное прозрение. На том конкретном шоу всё сложилось в стройную логическую цепочку. И всё получилось. Я уходил со сцены с мыслью: "Что-то произошло". Теперь у нас есть все элементы: внешний вид, звук, ощущения, всё это объединилось благодаря этому мотоциклу. Это было похоже на момент из фильма "В порту". Марлон Брандо и все те вещи, которые предшествовали этому, но в немузыкальной форме. Вот что это. Поклонникам это понравилось. Они были в полном восторге».

На последнем концерте тура в поддержку альбома JUDAS PRIEST "Painkiller" 1990 года Halford был сбит с мотоцикла неправильно установленной опорой. Он сломал нос и потерял сознание, из-за чего пропустил завершающую песню, которая стала его последним выступлением перед уходом из группы.






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