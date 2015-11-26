сегодня



Бывший гитарист OZZY OSBOURNE GUS G. «почтёт за честь» занять место GLENN'а TIPTON'а в JUDAS PRIEST



Бывший гитарист OZZY OSBOURNE GUS G. заявил, что для него было бы большой «честью и радостью» играть с JUDAS PRIEST, если бы его пригласили занять место Glenn'а Tipton'а.



Когда Tipton был вынужден отойти от полноценного участия в концертной деятельности по причине диагностированной у него болезни Паркинсона, он и его коллеги по PRIEST выбрали в качестве замены кандидатуру Andy Sneap'а — 49-летнего британского продюсера, работавшего над изданием последнего на данный момент альбома группы "Firepower".



На вопрос фаната в Твиттере, обращались ли JUDAS PRIEST к нему с просьбой заменить Glenn'а, если бы Andy решил уйти, Gus ответил:



«JP ко мне не обращались. Я их огромный фанат (разве мы все не фанаты?), и они звучат просто потрясающе с Richie и Andy на гитаре. Если им понадобится кто-то на место Glenn'а или Andy, для меня была бы большая радость и честь сделать это».



Басист JUDAS PRIEST Ian Hill недавно отметил, что решение продолжать быть гитаристом группы после завершения мирового тура "Firepower" остаётся за Sneap'ом:



«Andy в эти дни прежде всего продюсер. Захочет ли он вернуться к этому занятию полностью или нет, это будет нашим обоюдным решением, когда придёт время. Мы будем более чем рады, если Andy останется. На самом деле он проделал невероятную работу за последний год с лишним. Он отлично справился с тем, чтобы заменить Glenn'a... У нас оставалось где-то около трёх недель до начала тура, и Andy взял на себя эти обязанности и отлично справился с ними. Он сделал нечто невероятное — словно вытащил кролика из шляпы, выучив целый сет-лист за столь короткий срок. И ему всё удалось. Со временем он стал куда увереннее чувствовать себя на сцене, и сейчас выступает просто великолепно. Поэтому, когда придёт время... Мы подождём, пока закончится этот тур, и посмотрим, что каждый из нас захочет делать. Как я уже сказал, ему будут более чем рады, если он захочет продолжать выступать с нами».



На вопрос о том, имеют ли Priest на примете какого-либо другого гитариста на тот случай, если Sneap всё-таки решит полностью вернуться к продюсерской деятельности, Hill ответил:



«Нет, на данный момент нет. Сейчас у нас в планах закончить этот год. Тур по Штатам, который продлится где-то до конца июня. Плюс мы ещё должны будем отыграть на мероприятиях, запланированных, а потом отложенных Ozzy Osbourne'oм, — мы должны были стать особыми гостями на его шоу, но он, к сожалению, серьёзно заболел, и ему пришлось всё отменить. В итоге всё это сейчас отодвигается на февраль, так что у нас есть остаток года, чтобы сесть и подумать, куда мы хотим двигаться дальше. Мы планируем на следующий год ездить с турами в честь пятидесятилетней годовщины группы. И если Andy будет с нами — классно. Если он захочет продолжать работу как продюсер — мы это поймём. Он отлично поработал и сможет идти дальше с нашим общим благословением. Но — повторюсь — у нас у всех будет время подумать об этом в течение нескольких следующих месяцев».



Tipton'у был поставлен диагноз болезнь Паркинсона пять лет назад, а первые симптомы появились почти полдесятилетия раньше, — но об его отсутствии в концертных турах в поддержку "Firepower" не было объявлено до февраля 2018 года. Гитарист, которому сейчас 71 год, принимавший участие в создании каждого релиза PRIEST с дебютного альбома 1974 года "Rocka Rolla", не уходит из группы, он просто не может больше справляться с изнурительными нагрузками живых выступлений.



JUDAS PRIEST вернулись в Соединённые Штаты этой весной, чтобы провести серию совместных выступлений с другой командой классического рока — URIAH HEEP. Рассчитанный на 32 шоу тур начался 3 мая выступлением в Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, штат Флорида, и закончится 29 июня в The Joint Hard Rock Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада.

















+0 -2









просмотров: 693

