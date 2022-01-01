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Гитарист JUDAS PRIEST, заменивший K. K. DOWNING'a: «Я был готов к этому вызову»



В недавнем интервью Great Day Houston гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал о своих ощущениях после присоединения к группе в 2011 году в качестве замены оригинального гитариста Kenneth'a "K.K." Downing'a:



«Я играл в кавер-группе в Лондоне и по всей Великобритании, и песни JUDAS PRIEST были основным репертуаром на концертах. Нужно было знать песни JUDAS PRIEST, DEEP PURPLE, IRON MAIDEN, чтобы играть регулярно. Так что я был хорошо знаком с материалом группы, но никогда не встречался с ней раньше. Я знал одного из их бывших барабанщиков — Les'a Binks'a. И однажды мне позвонили из менеджмента. Я был немного... Знаете, как в "Златовласке и трёх медведях", где каша как раз вовремя: я не был совсем новичком, у которого будет страх сцены, но и не был тем, кто выкатит список требований. Я был кем-то средним».



По поводу того, как его появление в JUDAS PRIEST оказалось таким гладким переходом, Faulkner сказал:



«Я думаю, половина секрета — это масштаб группы. Меня словно захлестнула волна. Я понял, как много группа значит для стольких людей по всему миру. Думаю, я был готов к этому вызову. Я знаю, что такое быть гитаристом в такой значимой группе».







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