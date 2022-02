сегодня



JUDAS PRIEST попытаются войти в ЗСРнР



Зал славы рок-н-ролла сегодня объявил о претендентах на включение в 2022 году:



BECK



PAT BENATAR



KATE BUSH



DEVO



DURAN DURAN



EMINEM



EURYTHMICS



JUDAS PRIEST



FELA KUTI



MC5



NEW YORK DOLLS



DOLLY PARTON



RAGE AGAINST THE MACHINE



LIONEL RICHIE



CARLY SIMON



A TRIBE CALLED QUEST



DIONNE WARWICK



Если JUDAS PRIEST будут включены в Зал Славы, то будут введены следующие члены: Rob Halford (vocals), Ian Hill (bass), Glenn Tipton (guitar), Scott Travis (drums), K.K. Downing (guitar), Les Binks (drums) и Dave Holland.



Если The NEW YORK DOLLS будут включены в Зал Славы, то будут введены следующие члены: вокалист David Johansen, басист Arthur "Killer" Kane, барабанщик Billy Murcia, барабанщик Jerry Nolan, басист Sylvain Sylvain и гитарист Johnny Thunders.



Если MC5 будут включены в Зал Славы, то будут введены следующие члены: басист Michael Davis, гитарист Wayne Kramer, гитарист Fred "Sonic" Smith, барабанщик Dennis Thompson и вокалист Rob Tyner.













