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Judas Priest

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3 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST попытаются войти в ЗСРнР

3 фев 2022 : 		 Лидер SAXON: «Может, JUDAS PRIEST были пьяны?»

1 фев 2022 : 		 Rob Halford — о первом концерте JUDAS PRIEST, который он увидел

27 янв 2022 : 		 K. K. DOWNING рассказал, как он придумал идею с двумя гитаристами в JUDAS PRIEST

26 янв 2022 : 		 Вокалист SAXON — о решении JUDAS PRIEST выступать квартетом

17 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST передумали?

14 янв 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

11 янв 2022 : 		 ANDY SNEAP разочарован, но принимает решение JUDAS PRIEST

10 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST станут квартетом

6 янв 2022 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о неудачных решениях JUDAS PRIEST

7 дек 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается на гитаре

3 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сказал, что GLENN TIPTON участвует в работе над новым альбомом

26 ноя 2021 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST

24 ноя 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST верит, что именно таким составом встретит конец

22 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Мы всегда знали, что Rob — гей»

18 ноя 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья

18 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья гитариста

15 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Следующий альбом будет со своим индивидуальным характером»

8 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлениях в своём возрасте

5 ноя 2021 : 		 Новая книга о JUDAS PRIEST выйдет зимой

4 ноя 2021 : 		 JUDAS PRIEST запустили 'Guide To Heavy Metal'

26 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST желает поправиться гитаристу JUDAS PRIEST

26 окт 2021 : 		 Трейлер бокс-сета JUDAS PRIEST

19 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST — об альбоме 2018 года

18 окт 2021 : 		 Вскрытие от JUDAS PRIEST

17 окт 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Я не спешу с мемуарами»
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|||| сегодня

JUDAS PRIEST попытаются войти в ЗСРнР



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Зал славы рок-н-ролла сегодня объявил о претендентах на включение в 2022 году:

BECK

PAT BENATAR

KATE BUSH

DEVO

DURAN DURAN

EMINEM

EURYTHMICS

JUDAS PRIEST

FELA KUTI

MC5

NEW YORK DOLLS

DOLLY PARTON

RAGE AGAINST THE MACHINE

LIONEL RICHIE

CARLY SIMON

A TRIBE CALLED QUEST

DIONNE WARWICK

Если JUDAS PRIEST будут включены в Зал Славы, то будут введены следующие члены: Rob Halford (vocals), Ian Hill (bass), Glenn Tipton (guitar), Scott Travis (drums), K.K. Downing (guitar), Les Binks (drums) и Dave Holland.

Если The NEW YORK DOLLS будут включены в Зал Славы, то будут введены следующие члены: вокалист David Johansen, басист Arthur "Killer" Kane, барабанщик Billy Murcia, барабанщик Jerry Nolan, басист Sylvain Sylvain и гитарист Johnny Thunders.

Если MC5 будут включены в Зал Славы, то будут введены следующие члены: басист Michael Davis, гитарист Wayne Kramer, гитарист Fred "Sonic" Smith, барабанщик Dennis Thompson и вокалист Rob Tyner.

JUDAS PRIEST And RAGE AGAINST THE MACHINE Among Nominees For ROCK AND ROLL HALL OF FAME 2022 Induction





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Gleb Monster


3 фев 2022, 16:55		С такими конкурентами шансов нет.
Возьмут в рот крепкого

father


3 фев 2022, 17:05		Кейт Буш и Эминем - вот эти да, а JP со своим митолом окажутся не нужны. Вот если бы Фолкнер таки двинул кони на сцене, то культ мёртвых музыкантов сразу же вознёс бы группу в небеса, и зал наконец покорился бы, а так увы:)

AlexTronenko


3 фев 2022, 17:07		в NEW YORK DOLLS уже почти все кони двинули, один вокалист живой, но чтото это им не помогает войти в зал)

gravitgroove


3 фев 2022, 17:27		У NYD много шансов, как и Катеньку Кустовской, у RATM очень много шансов (я удивлен, что их еще не включили). На счет Judas Priest…даже не знаю. Кажется их там не будет еще очень долго, а если они там появятся в этом году, то в прикол организаторов и как кость собакам, чтобы лаять перестали. Странно, что Iron Maiden снова не выдвинули, они-то музыкально больше влияния оказали.

Denza


3 фев 2022, 17:37		Странно что до сих пор нет шуток за триста про "введенные члены"


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