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Басист JUDAS PRIEST — о введении в Зал славы рок-н-ролла: «Это большая честь»



Басист JUDAS PRIEST Ian Hill заявил, что для него и его коллег по группе «большая честь» наконец-то оказаться в Зале славы рок-н-ролла.



В новом интервью Даррену Палтровицу, ведущему "Paltrocast With Darren Paltrowitz", Hill сказал по поводу этой награды следующее:



«Такие вещи приходят и уходят. Какое-то время ты радуешься, а потом тебя так часто разочаровывают, что ты думаешь: "Да забудь". И ты от этого не начинаешь хуже спать. Просто с точки зрения вульгарной коммерции это не приносит никакой пользы — это не принесёт вам денег. Но здорово, когда тебя признают коллеги. Это совсем другое дело, не так ли? Здорово получить награду от твоих фанатов, получить признание от людей, которые тоже этим занимаются. Да, для нас большая честь оказаться здесь».







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