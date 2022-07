сегодня



Rob Halford: «Некоторые люди не знали, что они металхэды, пока не услышали JUDAS PRIEST»



В новом интервью сайту Grammy.com легенды Judas Priest Rob Halford, Glenn Tipton и Ian Hill, вместе с продюсером Tom'ом Allom'ом побеседовали с репортёром Bryan'ом Reesman'ом о своём знаменитом альбоме "Screaming For Vengeance", которому 17 июля исполнилось 40 лет. Ниже приведены выдержки из беседы.



Тексты песен из этого альбома очень актуальны сегодня. Я слушаю "Electric Eye" и "Screaming For Vengeance", и это мрачное предвидение перекликается с современными событиями.



Glenn Tipton:



«Да, это правда. Это не было сделано намеренно. Многое из того, что мы играем, очень актуально».



Rob Halford:



«Я помню, как писал текст песни "Electric Eye". И, конечно, это было до появления Интернета. Я читал о спутниках-шпионах и о том, что нашу частную жизнь будет всё труднее сохранить в тайне. Этого было достаточно, чтобы мои мозговые клетки заработали для лирики, которая так уместна 40 лет спустя, более уместна, чем когда-либо.



И в равной степени заглавный трек "Screaming For Vengeance" рассказывает о давлении на свободу слова, репрессиях и вторжениях в другие страны, которые происходят сегодня в мире. Мне кажется, что я не делаю заявлений, но похоже, что это так. Это кажется хорошим проводником для музыки. Ощущение, что я пишу тексты, в которых есть нечто большее, чем просто женские прелести, всегда было для меня захватывающим. Мне всегда нравилось соединять слова с отличным инструменталом. Послушайте, например, начало песни "Riding On The Wind", она начинается с очень драматичных барабанов. Кроме того, тактовые размеры в заглавном треке довольно необычны. Так что в лирическом плане меня стимулирует музыка, она настраивает меня на сочинение».



Я слышал, что песня "You've Got Another Thing Comin'" была создана довольно быстро и, возможно, была записана последней?



Tom Allom:



«У них была идея с риффом и всем остальным, которую, насколько я помню, придумал Гленн. Он сказал: "Давайте попробуем пройтись по треку", а я занимался сведением в тот момент. Это была не последняя песня, потому что я работал над звучанием барабанов. У меня были готовы все барабаны, и они хотели прогнать этот трек. Поэтому они выдвинули гитары и бас вперёд перед барабанами и прогнали их без наушников. Гитары были приглушены, а овердрайв был настроен довольно высоко для кранча. Я записал этот прогон и сказал: "Лучшего дубля вы не получите". А они хотели переделать все гитары и сделать всё как обычно, с большим эмбиентом на гитарах. По-моему, я позволил Гленну немного переделать ещё одну ритм-гитару. Я помню это так же ясно, как в тот день. У них могли остаться другие воспоминания. Потом Роб сделал два или три изменения в тексте и мелодии. Должен сказать, что я не всегда бываю прав, но в этом случае я был чертовски прав».



Rob Halford:



«Это был классный трек, но мы понятия не имели, что он станет фурором на рок-н-ролльном радио в Америке. Некоторые люди не знали, что они металхэды, пока не услышали Judas Priest».



Вы по-прежнему спокойно относитесь к тому факту, что "Screaming For Vengeance" считается эпохальным альбомом Judas Priest?



Ian Hill:



«Это был самый продаваемый альбом. Вряд ли мы продали больше экземпляров какого-либо другого альбома, и это был шаг в правильном направлении. После того, как "Point Of Entry" немного прорекламировали, мы вернулись с этим альбомом. Затем, как я уже сказал, "Defenders" был "Screaming" на стероидах. Он поднял нас на вершину. Мы могли бы продолжать выпускать подобные альбомы, но они бы не продвинулись дальше "Defenders". Многие другие группы поступают именно так. Они находят свою формулу и придерживаются её, и люди их за это ценят. Но, как я уже сказал, мы всегда пытаемся сделать шаг вперёд».



Glenn Tipton:



«Он номер один не для всех, но я бы сказал, что его направление очень близко к тому, что большинство людей считают лучшим альбомом Judas Priest. Это знаковый альбом».







