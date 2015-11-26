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Judas Priest

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16 авг 2021 : 		 JUDAS PRIEST сыграли "Rocka Rolla"

26 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что группа близка к препродакшну

25 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о пандемии: «Нужно слушать учёных, а не политиков»

20 июл 2021 : 		 Трейлер нового бокс-сета JUDAS PRIEST

19 июл 2021 : 		 K. K. DOWNING считает, что был самым лояльным участником JUDAS PRIEST

16 июл 2021 : 		 JUDAS PRIEST выпустят юбилейный бокс-сет с 42CD

2 июл 2021 : 		 Музыканты THE BLACK DAHLIA MURDER, TESTAMENT And KING DIAMOND исполняют песню JUDAS PRIEST

1 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Richie — как бесконечный источник риффов и идей»

30 июн 2021 : 		 Музыканты ATHEIST, TOXIK, TRILLIONAIRE и CRYPTOPSY исполняют песню JUDAS PRIEST

29 июн 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST обещает «сюрпризы» в ходе тура

25 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST объяснил, почему не использует бранные слова в песнях

12 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Будет здорово вернуться к гастролям»

4 май 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST заявил, что его уход из группы был подстроен

4 май 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о планах на будущее и новом альбоме

4 май 2021 : 		 Почему K.K. DOWNING ушёл из JUDAS PRIEST? Отвечает ROB HALFORD

1 май 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIETS почтил память бывшего ударника JUDAS PRIEST

1 май 2021 : 		 Умер бывший ударник JUDAS PRIEST

7 апр 2021 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2022 год

24 мар 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я не хотел уходить!»

18 мар 2021 : 		 ROB HALFORD гордится песнями для нового альбома JUDAS PRIEST

16 мар 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST продал половину

4 фев 2021 : 		 Новая книга JUDAS PRIEST выйдет летом

2 фев 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о первом просмотре "Spinal Tap"

24 янв 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Состав менялся, а музыка — нет»

30 дек 2020 : 		 Эмоции, которые мы переживаем, найдут место в новых текстах JUDAS PRIEST

28 дек 2020 : 		 Что есть хэви-металл? Отвечает вокалист JUDAS PRIEST!
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|||| 16 авг 2021

JUDAS PRIEST сыграли "Rocka Rolla"



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JUDAS PRIEST в рамках выступления на фестивале Bloodstock Open Air 2021 впервые с 1976 года исполнили композицию "Rocka Rolla".

Сет-лист:

"One Shot At Glory" (live debut)
"Lightning Strike"
"You've Got Another Thing Comin'"
"Exciter" (first time since 2005)
"Turbo Lover"
"Hell Patrol" (first time since 2009)
"Halls of Valhalla"
"The Sentinel"
"Rocka Rolla" (first time since 1976)
"Victim of Changes"
"Desert Plains"
"A Touch of Evil" (first time since 2005)
"Dissident Aggressor" (first time since 2009)
"Blood Red Skies" (first since 2012)
"Invader" (live debut)
"Painkiller"
"The Hellion"
"Electric Eye"
"Hell Bent for Leather"
"Metal Gods" (with Glenn Tipton)
"Breaking the Law" (with Glenn Tipton)
"Living After Midnight" (with Glenn Tipton)

JUDAS PRIEST Perform "Rocka Rolla" For The First Time Since 1976 At Bloodstock 2021; GLENN TIPTON Returns For "Metal Gods", "Breaking The Law" And "Living After Midnight" (Video)



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КомментарииСкрыть/показать 14 )

ElectricRetard


16 авг 2021, 17:24		Пришел такой послушать лучшие хиты Джудасов, а они вот это)

AlexTronenko


16 авг 2021, 17:32		а каких хитов по твоему не хватает в этом сет листе? вроде все на месте, кроме может быть Beyond the Realms of Death )) даже Пейнкиллера Хэлфорд в свои 70 поет ))

ElectricRetard


16 авг 2021, 17:34		И все же я сомневаюсь, что кто-то был рад услышать Рока Роллу вместо какой-нибудь из своих любимых песен)
Да не, так то забавно, чо.

DarkRoom_0


16 авг 2021, 18:02		Считаю Rocka Rolla национальным достоянием 70х

klim


16 авг 2021, 18:12		Меня больше в этом сет листе заинтересовала One shot at glory, вот это действительно классная песня. И Фолкнер молодец, снял соло один-в-один

artmageddon


16 авг 2021, 18:13		я был бы рад услышать Рока Hоллу вместо какой нибудь заезженной Living After Midnight

Exceptional


16 авг 2021, 18:20		>>> кто-то был рад услышать Рока Роллу вместо какой-нибудь из своих любимых песен)

Я был бы ультра рад.
Кстати, зацени какая у меня версия альбома в коллекции. Может ты из-за обложки так пренебрежительно относишься?

https://sun9-87.userapi.com/impg/iNepKZ1lnOxZrUxvZe1JE58dT0KQjo1w5n3NlQ/DZiQpn_sDX0.jpg?size=2028x1161&quality=96&sign=499f12c2e47f330f8981b9a3477a0c45&type=album
https://sun9-5.userapi.com/impg/nrhImAkO8sHnpi0rVZp1oveLQUhBtY9Ap0n1gQ/R8YYWSnrPII.jpg?size=1647x1399&quality=96&sign=7c045ff7bbb5b169ec47505264c11959&type=album

ElectricRetard


16 авг 2021, 19:08		На дебютнике находится одна из топ-5 моих любимых песен группы, а именно Run Of The Mill, так что едва ли я пренебрежителен. Но Рока Ролла это действительно "это". Пусть и забавное.

(А альтернативная версия обложки да, найс)

Petrovich Sexyy


16 авг 2021, 20:55		Run Of The Mill для меня топ-1 песен группы.

Mad Katz


16 авг 2021, 21:39		Исторически посредственный инструментал давит на уши, ненависть к работе вообще обыденная британская фишка. Зашёл только Nostradamus и Made of Metal без последнего трека. ХЗ что там нынче живьём, но судя по йутубу довольно печально.

Exceptional


16 авг 2021, 22:46		Mad Katz, вкусы у всех разные. Я вот не перевариваю альбомы JP, начиная с "Angel of Retribution".

RomV


16 авг 2021, 23:55		Это американец, у меня такая же версия, довольно долго за ней гонялся на дискогсе, чтоб в европу заказать. И тоже чисто из за обложки взял, это как раз то, что утверждала группа, а не эта крышка которую лейбл прилепил. Хотя по звуку этот американский диск от Кох Медиа не самый лучший, но мне было плевать, облога перевесила :D
Кстати из той же серии релиз Sad Wings of Destiny с оранжевой окантовкой, а не чёрной как обычно печатают и с названием другим шрифтом
https://www.discogs.com/ru/Judas-Priest-Sad-Wings-Of-Destiny/release/15803274

Exceptional


17 авг 2021, 00:11		>>>Хотя по звуку этот американский диск от Кох Медиа не самый лучший

Не аудиофил, вообще не слышу разницу между этим диском и любой другой версией, что честно качал в интернете, что была у меня в 00-ых на говёной мр3.
Как бы, единственный минус KOCH версии - буклет из 4-х страниц, и то насрать, если честно. Крышка настолько нереально убога, что уж лучше мой диск.
Я без негатива, если есть какие -то версии с более крутым звуком - не спорю, просто я этому, скорее всего, не придам значения.

Mad Katz


17 авг 2021, 01:03		Exceptional, про вкусы базару нет, но какие-то ориентиры общие должны иметь место, иначе все уже не раз поубивали бы друг дружку. Возможно уже не так, но по идее даже самый упоротый подмосковный аутист на комповых колонках должен слышать, где играет Мастер, а где абизяны.
youtu.be/HclNPCW9tDo?t=1
youtu.be/lw8fBR_XiPs


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