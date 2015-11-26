16 авг 2021



JUDAS PRIEST сыграли "Rocka Rolla"



JUDAS PRIEST в рамках выступления на фестивале Bloodstock Open Air 2021 впервые с 1976 года исполнили композицию "Rocka Rolla".



Сет-лист:



"One Shot At Glory" (live debut)

"Lightning Strike"

"You've Got Another Thing Comin'"

"Exciter" (first time since 2005)

"Turbo Lover"

"Hell Patrol" (first time since 2009)

"Halls of Valhalla"

"The Sentinel"

"Rocka Rolla" (first time since 1976)

"Victim of Changes"

"Desert Plains"

"A Touch of Evil" (first time since 2005)

"Dissident Aggressor" (first time since 2009)

"Blood Red Skies" (first since 2012)

"Invader" (live debut)

"Painkiller"

"The Hellion"

"Electric Eye"

"Hell Bent for Leather"

"Metal Gods" (with Glenn Tipton)

"Breaking the Law" (with Glenn Tipton)

"Living After Midnight" (with Glenn Tipton)

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