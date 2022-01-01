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Judas Priest

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Басист JUDAS PRIEST — о решении вернуть две гитары в гастрольный состав



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Басист JUDAS PRIEST Ian Hill рассказал в интервью The Aquarian Weekly о том, почему он и его коллеги по группе отменили своё решение исключить гитариста Andy Sneap'a из гастрольного состава:

«Когда стало очевидно, что [гитарист PRIEST] Glenn Tipton не сможет принять участие в туре "Firepower" [в 2018 году], первое, что сказал [вокалист] Rob [Halford], было: «Мы будем продолжать в составе из четырёх человек. Мы начинали вчетвером, так что мы можем сделать это снова". Я прагматик, я вижу позитив в большинстве вещей, поэтому сначала я подумал: "Да, это сработает". Потом, когда начинаешь размышлять, ты понимаешь: "Нет. На самом деле весь наш успех достигнут благодаря двум гитарам".

Мы решили привлечь Andy Sneap'a к туру [в 2018 году]. Энди был идеальным выбором. Он тогда продюсировал альбом "Firepower", так что он знал все новые песни, которые мы будем играть. Он также был поклонником группы, поэтому знал все старые треки. Он был идеальным выбором. И вдруг Rob'у пришла идея снова играть вчетвером. Он позвонил Andy и сказал ему об этом. Andy отнёсся к этому нормально. Но потом мы подумали: "Было несколько комментариев от фанатов, и если мы вообще будем это делать, то, наверное, сейчас не тот момент". Поэтому мы сделали быстрый разворот и спросили Andy, согласится ли он сделать это снова. Слава Богу, он согласился».

IAN HILL:




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