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Вокалист JUDAS PRIEST — о первом просмотре "Spinal Tap"



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал о том, какие у него были впечатления после первого просмотра "This Is Spinal Tap", и почему этот фильм также любим Glenn'ом Tipton'ом:



«Я люблю сатиру, Glenn любит сатиру. Что касается сатиры, то сатиру можно сделать только из великих вещей, которые происходили в реальном мире. Для нас таким и был "Spinal Tap". Мы видели себя в этом фильме раз за разом, будь то в гостиницах, теряя путь на сцену, или с реквизитом и аксессуарами, или когда на сцене что-то пошло не так. Это было похоже на то, как будто мы смотрим на себя со стороны, глядя внутрь. Мы гоготали надо всем этим. У некоторых было некое недопонимание того, что речь идёт о ненастоящей группе под названием SPINAL TAP, и некоторые думали, что это документальный фильм об их жизни. Так что некоторые из тех людей, что были в кинотеатре в тот день, когда мы с Glenn'ом пошли посмотреть фильм, были очень расстроены. Они дали понять это по тому, с каким чувством вылетали из кинотеатра!»













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