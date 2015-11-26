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Вокалист JUDAS PRIEST — о планах на будущее и новом альбоме



В новом интервью для Kazagastão вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, что он планирует делать в ближайшие месяцы, когда пандемия постепенно пойдет на убыль:



«Сейчас мир открывается, и нам нужно вернуться к гастролям. Потому что, Боже, нам так не хватает наших фанатов. Нам не хватает встреч с нашими поклонниками. Мы соскучились по личному общению друг с другом. Мы не видели друг друга больше года. Мы часто проводим видеочаты в Zoom, но мы не виделись целую вечность. Так что мы не можем дождаться момента, когда соберёмся всей группой, начнём репетировать и готовиться к выступлениям.



У нас есть куча отличных новых идей для треков, много действительно сильных демо-записей. Это будет очень мощная запись, потому что мы знаем, что должны развивать направление альбома 2018 года "Firepower". Но я должен сказать вам, что "Firepower" поднял уровень металла для всех участников группы — он придал нам серьёзный толчок. И поэтому мы взяли всю энергию от "Firepower", мы использовали энергию от концертов, когда приступили к работе над альбомом в марте прошлого года — не в марте этого, а в марте прошлого года — и вы сможете прочувствовать это в работе. Так что у нас уже есть очень мощный, сильный материал.



Итак, что дальше? Я бы сказал, что по крайней мере, следующие три-пять лет — это PRIEST, PRIEST, PRIEST. Это будет ещё один действительно особенный, важный момент для PRIEST. Так что всё уже на подходе в недалёком металлическом будущем».







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