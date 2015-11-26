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Judas Priest

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8 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале

4 окт 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

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1 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»

28 сен 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn справляется отлично!»

26 сен 2020 : 		 JUDAS PRIEST готовят материал для нового альбома

8 сен 2020 : 		 Первая официальная книга JUDAS PRIEST

11 авг 2020 : 		 GEORGE LYNCH о гитаристе JUDAS PRIEST: «Хорошо, что он с нами!»
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|||| 21 ноя 2020

У JUDAS PRIEST нет прав на первые альбомы



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В рамках очередного интервью с "That Jamieson Show" вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford сказал, что группа по-прежнему не обладает правами на первые пластинки — "Rocka Rolla" (1974) и "Sad Wings Of Destiny" (1976).

«Мы много бодались с владельцами, но... И это досадно. Я надеюсь, что однажды мы сможем вернуть их обратно в лоно PRIEST, потому что они ценны, — они как настоящие сокровища. И я думаю, что, вероятно, именно поэтому люди, которые всё ещё владеют ими, понимают это, потому что они имеют в собственности эти альбомы, обновляя их.

Как и у любой группы, которой повезло иметь такую долгую жизнь, как у PRIEST, — 50 лет — некоторые необыкновенные вещи случаются в рамках твоих первых релизов. Особенно велика разница между "Rocka Rolla" и "Sad Wings Of Destiny" — это такой же эффект Гранд-Каньона, как экспоненциальный рост команды за такое короткое время.

И да — мы бы с радостью их вернули. Мы никогда не говорим "никогда". Мы постоянно возвращаемся к этому вопросу и спрашиваем: "Итак, сколько это будет стоить?" Потому что они важны для нас. И я хотел бы почувствовать, что однажды мы снова станем их хозяевами».

JUDAS PRIEST Still Does Not Own Rights To Its First Two Albums,





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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Exceptional


21 ноя 2020, 11:46		Купил пару лет назад "Rocka Rolla" и "Sad Wings Of Destiny" от koch, причем первый с вот такой обложкой https://i.ebayimg.com/images/g/p84AAOSwQ8tddbQS/s-l400.jpg

Я к тому, что кто бы не владел на них правами - это правильные люди

dark_medieval_times


21 ноя 2020, 13:21		как они, лишились прав на эти альбомы?

Exceptional


21 ноя 2020, 13:37		Да вряд ли лишились прав, скорее всего изначально так контракт заключали. Та же наша Ария до сих пор правами не владеет на альбумсы с Кипеловым, потому что изначально сделку такую с морозом заключили.

Flaming


21 ноя 2020, 19:30		Хорошо, когда в жизни есть цель. Хоть даже и несбыточная.
Маккартни тоже ждет, когда ему отдадут права на песни The Beatles.
Блаженны верующие :)
Хотя есть примеры обратного. Вот умер противник Роликов Клайн, и у них получилось вернуть мастера 60-х себе.

Vadim1


21 ноя 2020, 19:33		Вот почему теперь многие группы организуют собственные лэйблы, регистрируют на них права, а потом продают лицензии другим лэйблам. Та же история с Арией, вообще нифига переиздать не могут

Flaming


21 ноя 2020, 19:56		Поздновато конечно.
Теперь как-то вагонами уже не продашь ничего, но хоть какой ручеек.

Orthodox


21 ноя 2020, 22:39		Vadim1, самый ржачь, что после этого у этих групп качают альбомы чудилы с дарксайда, и пишут в комментах, что качают пиратку ради борьбы с корпорациями)))


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