21 ноя 2020



У JUDAS PRIEST нет прав на первые альбомы



В рамках очередного интервью с "That Jamieson Show" вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford сказал, что группа по-прежнему не обладает правами на первые пластинки — "Rocka Rolla" (1974) и "Sad Wings Of Destiny" (1976).



«Мы много бодались с владельцами, но... И это досадно. Я надеюсь, что однажды мы сможем вернуть их обратно в лоно PRIEST, потому что они ценны, — они как настоящие сокровища. И я думаю, что, вероятно, именно поэтому люди, которые всё ещё владеют ими, понимают это, потому что они имеют в собственности эти альбомы, обновляя их.



Как и у любой группы, которой повезло иметь такую долгую жизнь, как у PRIEST, — 50 лет — некоторые необыкновенные вещи случаются в рамках твоих первых релизов. Особенно велика разница между "Rocka Rolla" и "Sad Wings Of Destiny" — это такой же эффект Гранд-Каньона, как экспоненциальный рост команды за такое короткое время.



И да — мы бы с радостью их вернули. Мы никогда не говорим "никогда". Мы постоянно возвращаемся к этому вопросу и спрашиваем: "Итак, сколько это будет стоить?" Потому что они важны для нас. И я хотел бы почувствовать, что однажды мы снова станем их хозяевами».













