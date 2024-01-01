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Judas Priest

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Видео с выступления JUDAS PRIEST



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Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось 13 марта на First Direct Arena, Leeds, United Kingdom, доступно для просмотра ниже:

01. Panic Attack
02. You've Got Another Thing Comin'
03. Breaking The Law
04. Rapid Fire
05. Lightning Strike
06. Love Bites
07. Saints In Hell
08. Trial By Fire
09. Turbo Lover
10. Invincible Shield
11. Victim Of Changes
12. Metal Gods
13. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)
14. Painkiller

Encore:

15. The Hellion / Electric Eye
16. Hell Bent For Leather
17. Living After Midnight




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