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Видео с выступления JUDAS PRIEST



Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось 13 марта на First Direct Arena, Leeds, United Kingdom, доступно для просмотра ниже:



01. Panic Attack

02. You've Got Another Thing Comin'

03. Breaking The Law

04. Rapid Fire

05. Lightning Strike

06. Love Bites

07. Saints In Hell

08. Trial By Fire

09. Turbo Lover

10. Invincible Shield

11. Victim Of Changes

12. Metal Gods

13. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)

14. Painkiller



Encore:



15. The Hellion / Electric Eye

16. Hell Bent For Leather

17. Living After Midnight







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