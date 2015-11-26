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Вокалист JUDAS PRIEST не знает, отразится ли биография в новом альбоме



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford в интервью ответил на вопрос о том, отразится ли как то на текстах нового альбома выпуск его автобиографии:



«Отличный вопрос! Я не знаю, посмотрим. Я собрал весь свой опыт и показал, какой я есть и чем занимаюсь, так что посмотрим, найдет ли это отражение в JUDAS PRIEST и куда это нас сможет завести. Я слышал от своих друзей, что из-за пандемии у них накопилось много гнева и ярости и это требует выхода и одним из лучших вариантов для освобождения служит музыка.



Меня не удивит, если будет какое-то размышление — не столько о книге. Я не знаю. Я мог бы легко сослаться на книгу так, чтобы она отражала вашу жизнь. Это важно... по крайней мере, для меня это важно. Может быть, в песне PRIEST, которая будет представлена не только о себе, но и о том, какой будет группа в будущем, когда появится песня».







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