3 апр 2022



ROB HALFORD хочет при жизни попасть в ЗСРНР с JUDAS PRIEST



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford заявил, что хотел бы, чтобы группу ввели в Зал славы рок-н-ролла ещё при его жизни.



Ранее JUDAS PRIEST были включены в список претендентов на введение в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году, но не набрали достаточного количества голосов, чтобы попасть в этот список.



Имея право на включение в Зал славы рок-н-ролла с 1999 года, JUDAS PRIEST также оказались в списке кандидатов на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году, но в итоге были исключены из него.



2 февраля было объявлено, что JUDAS PRIEST вошли в число номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2022 году. Список номинантов будет объявлен в мае. Церемония введения в Зал славы рок-н-ролла 2022 года состоится осенью этого года.



В новом интервью газете Boston Globe на вопрос о том, приветствует ли он эти «своего рода почтение в кавычках, канонизированность, как это было раньше», Halford ответил:



«Это два отличных слова — "почтение" и "канонизация". Я приму оба, потому что это именно то, что нужно.



Чтобы попасть в Зал славы, нужно вложить в музыку около 25 лет своей жизни, что мы и сделали уже дважды. Для нас это так же важно, как и то, чтобы хэви-металл был оценён по достоинству, как и всё остальное.



Зал славы — прекрасное место, если вы действительно любите музыку и сбрасываете все барьеры: "О, я ненавижу эту группу, я ненавижу ту группу, я ненавижу ту или иную музыку". Если вы можете выбросить это в окно, ведь музыка есть музыка. Так что остаётся только смотреть на всех этих невероятно талантливых, сильных музыкантов, будь то группы или отдельные исполнители, которые действительно вложили свои сердце и душу в своё искусство, в своё ремесло и поделились ими с миллиардами людей.



Мы держим пальцы крестиком и надеемся, что мы всё-таки попадём в Зал славы. Лично я был бы рад этому. Я думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы чествовать достижения друг друга. Ведь мы все делаем одно и то же. Неважно, играем ли мы в группе кантри-энд-вестерн, соул-группе или являемся рэперами, мы все делаем одно и то же дело. Существует некая связь в ремесле, которым мы занимаемся. Мы подождём и посмотрим. Я думаю, что в конце концов это произойдёт. Было бы здорово, если это случится, пока я жив».







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