Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 23
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 9
*GENE SIMMONS похвалил TOMMY THAYER'a и ERIC'a SINGER'a за пр... 9
*Новое видео EVIL INVADERS 9
*MIKE MCCREADY и JOSH HOMME на новом альбоме OZZY OSBOURNE 8
*Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTE... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 23
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



3 апр 2022 : 		 ROB HALFORD хочет при жизни попасть в ЗСРНР с JUDAS PRIEST

2 апр 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST был готов к выступлениям в формате квартета

1 апр 2022 : 		 RICHIE FAULKNER заявил, что барабанные партии для нового альбома JUDAS PRIEST уже готовы

30 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о ЗСРнР

27 мар 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему

25 мар 2022 : 		 GLENN TIPTON заявил, что K. K. DOWNING не просил JUDAS PRIEST о воссоединении

24 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о туре с IRON MAIDEN

23 мар 2022 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST летом

23 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о решении вернуть две гитары в гастрольный состав

21 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о решении Долли Партон

19 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом захочет услышать каждый фанат!»

13 мар 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

12 мар 2022 : 		 KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»

6 мар 2022 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур

2 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлениях вчетвером: «Мы прислушались к фанатам»

1 мар 2022 : 		 Участники MASTODON, ANTHRAX исполняют JUDAS PRIEST

1 мар 2022 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

24 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Готовим более прогрессивный материал»

22 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST готов уступить место K. K. DOWNING'у, если потребуется

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

19 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме

18 фев 2022 : 		 K.K. DOWNING считает, что альбомы JUDAS PRIEST с TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом должны быть доступны

17 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST не ожидали, что у фанатов так полыхнёт из-за новости о туре в урезанном составе

16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST об операции

16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST сказал, что смог бы сыграть гитарные партии на одной гитаре

15 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST планирует выпустить сольный альбом
Показать далее
| - |

|||| 3 апр 2022

ROB HALFORD хочет при жизни попасть в ЗСРНР с JUDAS PRIEST



zoom
Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford заявил, что хотел бы, чтобы группу ввели в Зал славы рок-н-ролла ещё при его жизни.

Ранее JUDAS PRIEST были включены в список претендентов на введение в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году, но не набрали достаточного количества голосов, чтобы попасть в этот список.

Имея право на включение в Зал славы рок-н-ролла с 1999 года, JUDAS PRIEST также оказались в списке кандидатов на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году, но в итоге были исключены из него.

2 февраля было объявлено, что JUDAS PRIEST вошли в число номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2022 году. Список номинантов будет объявлен в мае. Церемония введения в Зал славы рок-н-ролла 2022 года состоится осенью этого года.

В новом интервью газете Boston Globe на вопрос о том, приветствует ли он эти «своего рода почтение в кавычках, канонизированность, как это было раньше», Halford ответил:

«Это два отличных слова — "почтение" и "канонизация". Я приму оба, потому что это именно то, что нужно.

Чтобы попасть в Зал славы, нужно вложить в музыку около 25 лет своей жизни, что мы и сделали уже дважды. Для нас это так же важно, как и то, чтобы хэви-металл был оценён по достоинству, как и всё остальное.

Зал славы — прекрасное место, если вы действительно любите музыку и сбрасываете все барьеры: "О, я ненавижу эту группу, я ненавижу ту группу, я ненавижу ту или иную музыку". Если вы можете выбросить это в окно, ведь музыка есть музыка. Так что остаётся только смотреть на всех этих невероятно талантливых, сильных музыкантов, будь то группы или отдельные исполнители, которые действительно вложили свои сердце и душу в своё искусство, в своё ремесло и поделились ими с миллиардами людей.

Мы держим пальцы крестиком и надеемся, что мы всё-таки попадём в Зал славы. Лично я был бы рад этому. Я думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы чествовать достижения друг друга. Ведь мы все делаем одно и то же. Неважно, играем ли мы в группе кантри-энд-вестерн, соул-группе или являемся рэперами, мы все делаем одно и то же дело. Существует некая связь в ремесле, которым мы занимаемся. Мы подождём и посмотрим. Я думаю, что в конце концов это произойдёт. Было бы здорово, если это случится, пока я жив».

ROB HALFORD




Like!+5Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 543

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом