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*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 16
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
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Judas Priest

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Басист JUDAS PRIEST рассказал, что плотный гастрольный график разрушил два его брака



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В новом интервью радиостанции WSOU 89.5 FM басист JUDAS PRIEST Ian Hill рассказал о том, как он и его коллеги по группе выпускали студийные альбомы каждый год или раз в два года в первые пару десятилетий существования группы:

«Это был плодовитый период, и мы были молоды. Нам хотелось это делать. У нас был безграничный энтузиазм. Как только мы заканчивали гастроли, мы не могли дождаться момента, чтобы отправиться в студию и начать всё заново. И так продолжалось вплоть, наверное, до "Painkiller". Между "Ram It Down" и "Painkiller" был небольшой перерыв. Но так оно и было. Оглядываясь назад, могу сказать, что это стоило мне двух браков [смеётся], потому что меня никогда не было дома. Я почти совсем не видел своего первого сына, его взросление, и, оглядываясь назад, я понимаю, что это было очень грустно. Не то чтобы это как-то повлияло на него. Мы всегда были очень близки, но его больше воспитывала мама. Да, как я уже сказал, это энтузиазм и стимул — всё делается на драйве. И ты не можешь представить себя не делающим этого. А когда у тебя появляешься свободное время, ты думаешь: "Что же нам теперь делать?" Сейчас всё немного изменилось — мы все становимся старше, и мы уже не можем продолжать так же интенсивно гастролировать и записываться. Но мы всё равно делаем столько, сколько можем».




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