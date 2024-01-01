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*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 36
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*SEPULTURA открыла тур 16
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
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Judas Priest

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10 мар 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST о K. K. DOWNING'e: «Я дал ему пару шансов просто поздороваться, а он отмахнулся от меня»

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Басист JUDAS PRIEST о K. K. DOWNING'e: «Я дал ему пару шансов просто поздороваться, а он отмахнулся от меня»



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В новом интервью для AllMusic басист JUDAS PRIEST Ian Hill ответил на вопрос о том, поддерживает ли он связь с бывшим гитаристом группы, K. K. Downing'ом и собирается ли он когда-нибудь снова работать с ним:

«Думаю, он уже слишком далеко от всего этого. Я дал ему пару шансов просто поздороваться, а он отмахнулся от меня. Так что другого шанса у него не будет. Жаль, что всё так вышло. Но как уж есть».




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