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Басист JUDAS PRIEST о K. K. DOWNING'e: «Я дал ему пару шансов просто поздороваться, а он отмахнулся от меня»



В новом интервью для AllMusic басист JUDAS PRIEST Ian Hill ответил на вопрос о том, поддерживает ли он связь с бывшим гитаристом группы, K. K. Downing'ом и собирается ли он когда-нибудь снова работать с ним:



«Думаю, он уже слишком далеко от всего этого. Я дал ему пару шансов просто поздороваться, а он отмахнулся от меня. Так что другого шанса у него не будет. Жаль, что всё так вышло. Но как уж есть».







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