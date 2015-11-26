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Rob Halford — о первом концерте JUDAS PRIEST , который он увидел



ROB HALFORD в рамках одного из недавних интервью рассказал том, почему он решил присоединиться к JUDAS PRIEST:



«Меня попросили подумать о присоединении к группе, и у меня в голове осталось смутное воспоминание о том, как я увидел их выступление на сцене какого-то колледжа в Бирмингеме, когда мне захотелось пойти и посмотреть, что это за атмосфера. Потому что не было другой группы, которая бы создавала такой звук, как ранние Priest. И вы знаете, как это бывает, когда новая группа появляется на сцене, что-то происходит, что притягивает вас как фаната. И я помню, как был очень взволнован и заинтересован тем, чем эта группа потенциально могла стать, и куда она могла начать двигаться в музыкальном отношении.



Так что я пошёл и посмотрел на них, и это было просто замечательно. Потому что, во-первых, мне нужно было выступить. Я искал работу! И мне было интересно узнать о тех самых ранних, экспериментальных типах звучания. Поскольку они просто джемовали. В те времена это было в порядке вещей — у вас были только начало и конец, а в середине происходило много интересного. Было много спонтанности в свободной форме. Но трудно делать это и быть интересным и зрелищным. Когда вы просто начинаете разыгрываться, многие люди говорят: "Ааа, скучно..." И этим они меня тоже привлекли к себе».







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