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Бывший вокалист JUDAS PRIEST : «Нынешний вокалист JUDAS PRIEST давно так хорошо не пел»



Бывший вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens в интервью "Trunk Nation" признался, что был очень впечатлён вокальными данными Rob'a Halford'a, которые тот демонстрирует в ходе тура "Firepower":



«О, думаю, что Rob так хорошо не пел уже очень, очень давно. Он звучит просто нереально круто. И здорово слышать со сцены все эти классические темы. Это прекрасно... И, как я уже сказал, Rob сейчас поёт очень хорошо — правда. И выглядит хорошо и, думаю, чувствует себя тоже хорошо».



Tim также коснулся темы отхода от туровой активности Glenn'a Tipton'a:



«Очень обидно за него, потому что он всегда был душой компании. Я предполагаю, что он и ей остаётся, я не хочу думать, что что-то поменялось. И он всегда был отличным парнем.



Если бы Glenn сказал "больше никакого JUDAS PRIEST", то так бы и должно было быть — я так считаю. Но он захотел продолжать. И он выходит на сцену то там, то тут, и всё, чего он хочет, — просто выходить на сцену».



Ripper коснулся темы и K.K. Downing'a и его сменщика в группе, Richie Faulkner'a, гитариста группы дочки басиста IRON MAIDEN:



«Richie Faulkner — отличный парень, фантастический гитарист. В идеальном варианте было бы здорово увидеть K. K. и его на одной сцене, потому что Richie более Glenn-ориентированный. Но очевидно, что подобного не случится с учётом недавно выпущенной K. K. книги...



Послушайте, всё так, как есть. Они дают отличные концерты, возможно собирая такую огромную аудиторию, какую уже давно не собирали. Новая пластинка отличная. И они продолжают играть... И я считаю, что это круто. И круто то, что Glenn одобрил происходящее: "Эй, выходите и играйте, продолжайте это делать!"»











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