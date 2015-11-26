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Judas Priest

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11 янв 2022 : 		 ANDY SNEAP разочарован, но принимает решение JUDAS PRIEST

10 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST станут квартетом

6 янв 2022 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о неудачных решениях JUDAS PRIEST

7 дек 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается на гитаре

3 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сказал, что GLENN TIPTON участвует в работе над новым альбомом

26 ноя 2021 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST

24 ноя 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST верит, что именно таким составом встретит конец

22 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Мы всегда знали, что Rob — гей»

18 ноя 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья

18 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья гитариста

15 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Следующий альбом будет со своим индивидуальным характером»

8 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлениях в своём возрасте

5 ноя 2021 : 		 Новая книга о JUDAS PRIEST выйдет зимой

4 ноя 2021 : 		 JUDAS PRIEST запустили 'Guide To Heavy Metal'

26 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST желает поправиться гитаристу JUDAS PRIEST

26 окт 2021 : 		 Трейлер бокс-сета JUDAS PRIEST

19 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST — об альбоме 2018 года

18 окт 2021 : 		 Вскрытие от JUDAS PRIEST

17 окт 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Я не спешу с мемуарами»

15 окт 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о гитаристе

15 окт 2021 : 		 Обновлённое видео от JUDAS PRIEST

14 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!»

14 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я удивлен, что жив»

11 окт 2021 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

9 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о сет-листе юбилейного тура

8 окт 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST выписали из больницы
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ANDY SNEAP разочарован, но принимает решение JUDAS PRIEST



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ANDY SNEAP опубликовал следующее сообщение:

«Rob позвонил мне в прошлый понедельник и сказал, что они хотят двигаться дальше вчетвером, что меня невероятно разочаровывает после такого количества времени, но я уважаю это решение, так как у них, очевидно, есть видение того, как они хотели бы играть дальше.

Это всегда было вопросом времени, и, как я уже говорил, я всегда буду помогать группе всем, чем смогу, и это касается и будущего. Я был их большим поклонником с начала 80-х годов, и это было умопомрачительно — играть на сцене с ребятами и, откровенно говоря, страшно в самом начале, с учётом того, как быстро всё случилось.

Мы будем двигаться вперёд и в следующем месяце продолжим работу над новым альбомом, и с нетерпением ждём возможности сделать убийственное продолжение "Firepower"!»

ANDY SNEAP Is



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Saxon9


11 янв 2022, 18:53		Вот бы Sabbath новый альбом сделал с Волкиером

Gate21


11 янв 2022, 18:59		потому что не крепкий..


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