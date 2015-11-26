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ANDY SNEAP разочарован, но принимает решение JUDAS PRIEST



ANDY SNEAP опубликовал следующее сообщение:



«Rob позвонил мне в прошлый понедельник и сказал, что они хотят двигаться дальше вчетвером, что меня невероятно разочаровывает после такого количества времени, но я уважаю это решение, так как у них, очевидно, есть видение того, как они хотели бы играть дальше.



Это всегда было вопросом времени, и, как я уже говорил, я всегда буду помогать группе всем, чем смогу, и это касается и будущего. Я был их большим поклонником с начала 80-х годов, и это было умопомрачительно — играть на сцене с ребятами и, откровенно говоря, страшно в самом начале, с учётом того, как быстро всё случилось.



Мы будем двигаться вперёд и в следующем месяце продолжим работу над новым альбомом, и с нетерпением ждём возможности сделать убийственное продолжение "Firepower"!»







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