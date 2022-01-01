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*Новое видео RAMMSTEIN 32
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 10
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Judas Priest

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4 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «K. K. DOWNING имеет полное право на введение в ЗСРНР»

4 май 2022 : 		 JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР

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1 мар 2022 : 		 Участники MASTODON, ANTHRAX исполняют JUDAS PRIEST

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21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST
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Вокалист JUDAS PRIEST: «K. K. DOWNING имеет полное право на введение в ЗСРНР»



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JUDAS PRIEST будут введены в Зал славы рок-н-ролла в этом году. Группа получит награду Musical Excellence Award на мероприятии, где в категории «Исполнители» будут награждены Eminem, Dolly Parton, DURAN DURAN, Lionel Richie, Pat Benatar, EURYTHMICS и Carly Simon/

По данным Зала славы, в него будут введены нынешние и бывшие участники JUDAS PRIEST: Rob Halford (вокал), Ian Hill (бас), Glenn Tipton (гитара) и Scott Travis (ударные), а также K. K. Downing (гитара), Les Binks (ударные) и покойный барабанщик Дэйв Холланд.

В новом интервью Billboard, которое он дал после того, как получил эту новость до публичного объявления, Halford сказал, что бывшие участники JUDAS PRIEST могут принять участие в церемонии, и он считает, что любую вражду можно оставить в стороне ради этого случая:

«Они имеют полное право быть частью этого события. Я очень рад за всех. Нет никаких обид. Нет никакого раздражения. Нет ничего такого, что могло бы помешать. А если и есть, то всё это нужно оставить позади. Необходимо всё это отодвинуть в сторону и просто понять, принять и проявить уважение к этой замечательной возможности и тому, что она представляет собой в плане признания и празднования».




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