сегодня



Вокалист JUDAS PRIEST: «K. K. DOWNING имеет полное право на введение в ЗСРНР»



JUDAS PRIEST будут введены в Зал славы рок-н-ролла в этом году. Группа получит награду Musical Excellence Award на мероприятии, где в категории «Исполнители» будут награждены Eminem, Dolly Parton, DURAN DURAN, Lionel Richie, Pat Benatar, EURYTHMICS и Carly Simon/



По данным Зала славы, в него будут введены нынешние и бывшие участники JUDAS PRIEST: Rob Halford (вокал), Ian Hill (бас), Glenn Tipton (гитара) и Scott Travis (ударные), а также K. K. Downing (гитара), Les Binks (ударные) и покойный барабанщик Дэйв Холланд.



В новом интервью Billboard, которое он дал после того, как получил эту новость до публичного объявления, Halford сказал, что бывшие участники JUDAS PRIEST могут принять участие в церемонии, и он считает, что любую вражду можно оставить в стороне ради этого случая:



«Они имеют полное право быть частью этого события. Я очень рад за всех. Нет никаких обид. Нет никакого раздражения. Нет ничего такого, что могло бы помешать. А если и есть, то всё это нужно оставить позади. Необходимо всё это отодвинуть в сторону и просто понять, принять и проявить уважение к этой замечательной возможности и тому, что она представляет собой в плане признания и празднования».







+0 -0



просмотров: 186

